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  4. Итоги дня Лиги наций. Италия возглавила квартет, Франция идет позади
Лига наций
10 сентября 2024, 00:50 | Обновлено 10 сентября 2024, 01:04
58
0

Итоги дня Лиги наций. Италия возглавила квартет, Франция идет позади

Вечером 9 сентября прошли поединки 2-го тура Лиги наций

10 сентября 2024, 00:50 | Обновлено 10 сентября 2024, 01:04
58
0
Итоги дня Лиги наций. Италия возглавила квартет, Франция идет позади
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Вечером 9 сентября прошли поединки 2-го тура Лиги наций.

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Италия обыграла Израиль (2:1) и возглавила квартет с 6 очками. Франция идет позади с 3 баллами после победы над Бельгией (2:0).

В Лиге B Норвегия, Словения, Турция и Уэльс взяли по три очка. Гол знаменитого форварда Эрлинга Холанда на 80-й минуте принес победу команде из Норвегии над Австрией (2:1).

Беньямин Шешко оформил хет-трик за Словению в матче против Казахстана (3:0). Керем Актюркоглу забил три гола за Турцию в ворота Исландии (3:1).

Лига наций. 2-й тур, 9 сентября

🔹 Лига A

21:45. Франция – Бельгия – 2:0

Голы: Коло Муани, 29, Дембеле, 57

21:45. Израиль – Италия – 1:2

Голы: Абу-Фани, 90 – Фраттези, 38, Кин, 62

🔹 Лига B

21:45. Норвегия – Австрия – 2:1

Голы: Мюре, 9, Холанд, 80 – Забитцер, 37

21:45. Словения – Казахстан – 3:0

Голы: Шешко, 23, 28, 63

21:45. Турция – Исландия – 3:1

Голы: Актюркоглу, 2, 52, 88 – Палссон, 37

21:45. Черногория – Уэльс – 1:2

Голы: Цамай, 73 – Мур, 1, Уилсон, 3

🔹 Лига C

19:00. Кипр – Косово – 0:4

Голы: Мурики, 9 (пен), 21, Ррахмани, 48, Деллова, 55

21:45. Румыния – Литва 3:1

Голы: Михейле, 4, Марин, 87 (пен), Митрицэ, 90+2 – Кучис, 34

Турнирные таблицы

Лига A

Лига B

Лига C

Лига D

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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