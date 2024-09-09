Жеребьевка женской ЛЧ. Ворскла узнала очередного соперника в квалификации
Полтавская команда за выход в групповой раунд сыграет с шотландским Селтиком
9 сентября состоялась жеребьевка второго раунда квалификации женской Лиги чемпионов 2024/25.
Полтавская Ворскла узнала соперника по Пути чемпионов – им стал шотландский Селтик.
На предварительной стадии турнира украинская команда одолела латвийскую РФШ (5:0) и венгерский Ференцварош (2:0).
По итогам жеребьевки во втором раунде квалификации Ворскла в борьбе за путевку в групповой турнир встретится с шотландским Селтиком.
Матчи пройдут 18/19 и 25/26 сентября. Первый поединок для полтавской команды будет домашним.
В женской Лиге чемпионов УЕФА 2024/25, последнем в нынешнем формате, принимают участие 72 команды из 50 разных ассоциаций.
Всего в 1-м раунде участвовало 59 клубов, еще 9 стартуют во 2-м раунде, а 4 клуба (Барселона, Лион, Бавария, Челси) напрямую попадают в групповой этап с 16 командами.
Лига чемпионов 2024/25 среди женщин
2-й раунд квалификации, 18/19 и 25/26 сентября
Путь чемпионов
- Санкт-Пельтен (Австрия) – Мура (Словения)
- Бенфика (Португалия) – Хаммарбю (Швеция)
- Осиек (Хорватия) – Твенте (Нидерланды)
- Галатасарай (Турция) – Славия Прага (Чехия)
- Рома (Италия) – Серветт (Швейцария)
- Андерлехт (Бельгия) – Волеренга (Норвегия)
- Ворскла Полтава (Украина) – Селтик (Шотландия)
Путь представителей лиг
- Спортинг Лиссабон (Португалия) – Реал Мадрид (Испания)
- Ювентус (Италия) – ПСЖ (Франция)
- Париж (Франция) – Манчестер Сити (Англия)
- Фиорентина (Италия) – Вольфсбург (Германия)
- Хеккен (Швеция) – Арсенал (Англия)
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