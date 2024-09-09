Жеребьевка женской ЛЧ. Ворскла узнала очередного соперника в квалификации

9 сентября состоялась жеребьевка второго раунда квалификации женской Лиги чемпионов 2024/25.

Полтавская Ворскла узнала соперника по Пути чемпионов – им стал шотландский Селтик.

На предварительной стадии турнира украинская команда одолела латвийскую РФШ (5:0) и венгерский Ференцварош (2:0).

По итогам жеребьевки во втором раунде квалификации Ворскла в борьбе за путевку в групповой турнир встретится с шотландским Селтиком.

Матчи пройдут 18/19 и 25/26 сентября. Первый поединок для полтавской команды будет домашним.

В женской Лиге чемпионов УЕФА 2024/25, последнем в нынешнем формате, принимают участие 72 команды из 50 разных ассоциаций.

Всего в 1-м раунде участвовало 59 клубов, еще 9 стартуют во 2-м раунде, а 4 клуба (Барселона, Лион, Бавария, Челси) напрямую попадают в групповой этап с 16 командами.

Лига чемпионов 2024/25 среди женщин

2-й раунд квалификации, 18/19 и 25/26 сентября

Путь чемпионов

Санкт-Пельтен (Австрия) – Мура (Словения)

Бенфика (Португалия) – Хаммарбю (Швеция)

Осиек (Хорватия) – Твенте (Нидерланды)

Галатасарай (Турция) – Славия Прага (Чехия)

Рома (Италия) – Серветт (Швейцария)

Андерлехт (Бельгия) – Волеренга (Норвегия)

Ворскла Полтава (Украина) – Селтик (Шотландия)

Путь представителей лиг