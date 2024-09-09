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Лига чемпионов
09 сентября 2024, 14:23 | Обновлено 09 сентября 2024, 14:46
421
0

Жеребьевка женской ЛЧ. Ворскла узнала очередного соперника в квалификации

Полтавская команда за выход в групповой раунд сыграет с шотландским Селтиком

09 сентября 2024, 14:23 | Обновлено 09 сентября 2024, 14:46
421
0
Жеребьевка женской ЛЧ. Ворскла узнала очередного соперника в квалификации
УЕФА

9 сентября состоялась жеребьевка второго раунда квалификации женской Лиги чемпионов 2024/25.

Полтавская Ворскла узнала соперника по Пути чемпионов – им стал шотландский Селтик.

На предварительной стадии турнира украинская команда одолела латвийскую РФШ (5:0) и венгерский Ференцварош (2:0).

По итогам жеребьевки во втором раунде квалификации Ворскла в борьбе за путевку в групповой турнир встретится с шотландским Селтиком.

Матчи пройдут 18/19 и 25/26 сентября. Первый поединок для полтавской команды будет домашним.

В женской Лиге чемпионов УЕФА 2024/25, последнем в нынешнем формате, принимают участие 72 команды из 50 разных ассоциаций.

Всего в 1-м раунде участвовало 59 клубов, еще 9 стартуют во 2-м раунде, а 4 клуба (Барселона, Лион, Бавария, Челси) напрямую попадают в групповой этап с 16 командами.

Лига чемпионов 2024/25 среди женщин

2-й раунд квалификации, 18/19 и 25/26 сентября

Путь чемпионов

  • Санкт-Пельтен (Австрия) – Мура (Словения)
  • Бенфика (Португалия) – Хаммарбю (Швеция)
  • Осиек (Хорватия) – Твенте (Нидерланды)
  • Галатасарай (Турция) – Славия Прага (Чехия)
  • Рома (Италия) – Серветт (Швейцария)
  • Андерлехт (Бельгия) – Волеренга (Норвегия)
  • Ворскла Полтава (Украина) – Селтик (Шотландия)

Путь представителей лиг

  • Спортинг Лиссабон (Португалия) – Реал Мадрид (Испания)
  • Ювентус (Италия) – ПСЖ (Франция)
  • Париж (Франция) – Манчестер Сити (Англия)
  • Фиорентина (Италия) – Вольфсбург (Германия)
  • Хеккен (Швеция) – Арсенал (Англия)

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Ворскла Полтава Лига чемпионов по футболу среди женщин жеребьевка Селтик Санкт-Пельтен Мура Бенфика Хаммарбю Осиек Твенте Галатасарай Славия Прага Рома Рим Серветт Андерлехт Волеренга Спортинг Лиссабон Реал Мадрид Ювентус ПСЖ Париж Манчестер Сити Фиорентина Вольфсбург Хеккен Арсенал Лондон
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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