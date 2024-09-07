Ворскла переиграла Ференцварош и вышла во 2-й раунд женской Лиги чемпионов
7 сентября состоялся решающий матч 1-го раунда квалификации женской ЛЧ
7 сентября в 17:30 состоялся решающий матч 1-го раунда квалификации женской Лиги чемпионов.
«Ворскла» Полтава и венгерский «Ференцварош» встретились на арене в Будапеште (Венгрия).
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Это был финальный матч турнира четырех, и Ворскла одержала победу над соперницами со счетом 2:0.
Голами у чемпионок Украины отметились Катерина Корсун (29 мин) и Роксолана Кравчук (90+4 мин).
Благодаря успеху полтавская команда вышла во второй раунд ЛЧ. Ранее в первом матче Ворскла разгромила латвийский клуб СФК Рига со счетом 5:0.
Лига чемпионов среди женщин
1-й раунд. Будапешт (Венгрия), 7 сегтября
Ворскла (Украина) – Ференцварош (Венгрия) – 2:0
Голы: Катерина Корсун, 29, Роксолана Кравчук, 90+4
Сетка турнира четырех
Видеозапись матча
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