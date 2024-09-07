Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ворскла переиграла Ференцварош и вышла во 2-й раунд женской Лиги чемпионов
Лига чемпионов
07 сентября 2024, 19:35 | Обновлено 07 сентября 2024, 19:44
518
1

Ворскла переиграла Ференцварош и вышла во 2-й раунд женской Лиги чемпионов

7 сентября состоялся решающий матч 1-го раунда квалификации женской ЛЧ

07 сентября 2024, 19:35 | Обновлено 07 сентября 2024, 19:44
518
1
Ворскла переиграла Ференцварош и вышла во 2-й раунд женской Лиги чемпионов
ФК Ворскла

7 сентября в 17:30 состоялся решающий матч 1-го раунда квалификации женской Лиги чемпионов.

«Ворскла» Полтава и венгерский «Ференцварош» встретились на арене в Будапеште (Венгрия).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Это был финальный матч турнира четырех, и Ворскла одержала победу над соперницами со счетом 2:0.

Голами у чемпионок Украины отметились Катерина Корсун (29 мин) и Роксолана Кравчук (90+4 мин).

Благодаря успеху полтавская команда вышла во второй раунд ЛЧ. Ранее в первом матче Ворскла разгромила латвийский клуб СФК Рига со счетом 5:0.

Лига чемпионов среди женщин

1-й раунд. Будапешт (Венгрия), 7 сегтября

Ворскла (Украина) – Ференцварош (Венгрия) – 2:0

Голы: Катерина Корсун, 29, Роксолана Кравчук, 90+4

Сетка турнира четырех

Видеозапись матча

По теме:
Ворскла – Ференцварош. Женская Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE
Ворскла – Ференцварош. Женская Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE
Драматичная развязка. Колос проиграл Брондбю в женской Лиге чемпионов
Ференцварош Лига чемпионов по футболу среди женщин Ворскла Полтава Рига Флора Таллинн Роксолана Кравчук
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПОВОРОЗНЮК: «4 млн евро въ***л во время войны. Та пусть они идут все на**й»
Футбол | 07 сентября 2024, 07:01 23
ПОВОРОЗНЮК: «4 млн евро въ***л во время войны. Та пусть они идут все на**й»
ПОВОРОЗНЮК: «4 млн евро въ***л во время войны. Та пусть они идут все на**й»

Президент Ингульца не собирается играть на другом стадионе

Поворознюк нецензурно оскорбил журналиста в телефонном разговоре
Футбол | 07 сентября 2024, 13:08 67
Поворознюк нецензурно оскорбил журналиста в телефонном разговоре
Поворознюк нецензурно оскорбил журналиста в телефонном разговоре

Владелец «Ингульца» послал в известном направлении журналиста

«Вот и все». Поворознюк подтвердил, что в вопросе Ингульца поставлена точка
Футбол | 07.09.2024, 09:52
«Вот и все». Поворознюк подтвердил, что в вопросе Ингульца поставлена точка
«Вот и все». Поворознюк подтвердил, что в вопросе Ингульца поставлена точка
У нас есть замена. Игрок сборной Украины оценил потерю Довбика
Футбол | 07.09.2024, 17:12
У нас есть замена. Игрок сборной Украины оценил потерю Довбика
У нас есть замена. Игрок сборной Украины оценил потерю Довбика
Впервые в истории Украины! Киченок и Остапенко выиграли титул US Open 2024
Теннис | 06.09.2024, 20:45
Впервые в истории Украины! Киченок и Остапенко выиграли титул US Open 2024
Впервые в истории Украины! Киченок и Остапенко выиграли титул US Open 2024
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Tower Bridge
Такие голы в УПЛ не часто увидишь.
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Вынести пояс. Модель с 17 размером груди сделала предложение Усику
ФОТО. Вынести пояс. Модель с 17 размером груди сделала предложение Усику
07.09.2024, 08:22 9
Бокс
Людмила Киченок получит самый большой чек в карьере
Людмила Киченок получит самый большой чек в карьере
06.09.2024, 09:59
Теннис
Итоги дня Лиги наций. Турнирные таблицы после первых сыгранных матчей
Итоги дня Лиги наций. Турнирные таблицы после первых сыгранных матчей
06.09.2024, 00:23
Футбол
Никак не укротят. Стала известна первая финалистка US Open
Никак не укротят. Стала известна первая финалистка US Open
06.09.2024, 03:48 7
Теннис
Холанд решил, что хочет покинуть Ман Сити ради топового клуба. Есть условие
Холанд решил, что хочет покинуть Ман Сити ради топового клуба. Есть условие
07.09.2024, 07:42 5
Футбол
Пегула рассказала, что хочет сделать с Соболенко в финале US Open
Пегула рассказала, что хочет сделать с Соболенко в финале US Open
06.09.2024, 12:42 2
Теннис
Клуб УПЛ на следующей неделе может сняться с чемпионата. Известна причина
Клуб УПЛ на следующей неделе может сняться с чемпионата. Известна причина
06.09.2024, 16:19 31
Футбол
Что нужно знать о переходе Герреро в Динамо
Что нужно знать о переходе Герреро в Динамо
06.09.2024, 06:45 57
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем