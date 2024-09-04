Ворскла розгромила клуб СФК Рига на старте женской Лиги чемпионов
Следующим соперником будет Ференцварош (Венгрия) или Флора (Эстония)
4 сентября в 13:00 состоялся матч 1-го раунда квалификации женской Лиги чемпионов.
Полтавская «Ворскла» разгромила команду СФК «Рига» (5:0) на арене в Будапеште (Венгрия).
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По два мяча забили Виктория Радионова и Екатерина Корсун, также отличилась Ольга Осипян, легионер из Армении.
Далее Ворскла 7 сентября сыграет против лучшего в паре Ференцварош (Венгрия) – Флора (Эстония).
Команда, которая выиграет турнир четырех, выйдет во второй раунд.
Лига чемпионов среди женщин
1-й раунд. 4 сентября. Будапешт (Венгрия)
13:00. Ворскла Полтава (Украина) – СФК Рига (Латвия) – 5:0
Голы: Осипян, 9, Радионова, 11, 75, Корсун, 45+1, 82
Сетка турнира четырех
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