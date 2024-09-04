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  4. Ворскла розгромила клуб СФК Рига на старте женской Лиги чемпионов
Лига чемпионов
04 сентября 2024, 15:23 | Обновлено 04 сентября 2024, 15:31
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Ворскла розгромила клуб СФК Рига на старте женской Лиги чемпионов

Следующим соперником будет Ференцварош (Венгрия) или Флора (Эстония)

04 сентября 2024, 15:23 | Обновлено 04 сентября 2024, 15:31
530
0
Ворскла розгромила клуб СФК Рига на старте женской Лиги чемпионов
ФК Ворскла

4 сентября в 13:00 состоялся матч 1-го раунда квалификации женской Лиги чемпионов.

Полтавская «Ворскла» разгромила команду СФК «Рига» (5:0) на арене в Будапеште (Венгрия).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

По два мяча забили Виктория Радионова и Екатерина Корсун, также отличилась Ольга Осипян, легионер из Армении.

Далее Ворскла 7 сентября сыграет против лучшего в паре Ференцварош (Венгрия) – Флора (Эстония).

Команда, которая выиграет турнир четырех, выйдет во второй раунд.

Лига чемпионов среди женщин

1-й раунд. 4 сентября. Будапешт (Венгрия)

13:00. Ворскла Полтава (Украина) – СФК Рига (Латвия) – 5:0

Голы: Осипян, 9, Радионова, 11, 75, Корсун, 45+1, 82

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Рига Лига чемпионов по футболу среди женщин Ворскла Полтава Ференцварош Флора Таллинн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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