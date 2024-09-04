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Лига чемпионов
04 сентября 2024, 14:05 | Обновлено 04 сентября 2024, 14:40
60
0

Ворскла играет против СФК Рига в женской Лиге чемпионов

4 сентября в 13:00 проходит матч 1-го раунда квалификации женской ЛЧ

04 сентября 2024, 14:05 | Обновлено 04 сентября 2024, 14:40
60
0
Ворскла играет против СФК Рига в женской Лиге чемпионов
ФК Ворскла Полтава

4 сентября в 13:00 проходит матч 1-го раунда квалификации женской Лиги чемпионов.

«Ворскла» Полтава и СФК «Рига» встречаются на арене в Будапеште (Венгрия).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победитель матча сыграет против лучшего в паре Ференцварош (Венгрия) – Флора (Эстония).

Команда, которая выиграет турнир четырех, выйдет во второй раунд.

Лига чемпионов среди женщин. 1-й раунд. Сетка турнира четырех

Ворскла играет против СФК Рига в женской Лиге чемпионов

Видеотрансляция поединка не проводится

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Рига Лига чемпионов по футболу среди женщин Ворскла Полтава
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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