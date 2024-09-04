Ворскла играет против СФК Рига в женской Лиге чемпионов
4 сентября в 13:00 проходит матч 1-го раунда квалификации женской ЛЧ
4 сентября в 13:00 проходит матч 1-го раунда квалификации женской Лиги чемпионов.
«Ворскла» Полтава и СФК «Рига» встречаются на арене в Будапеште (Венгрия).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Победитель матча сыграет против лучшего в паре Ференцварош (Венгрия) – Флора (Эстония).
Команда, которая выиграет турнир четырех, выйдет во второй раунд.
Лига чемпионов среди женщин. 1-й раунд. Сетка турнира четырех
Ворскла играет против СФК Рига в женской Лиге чемпионов
Видеотрансляция поединка не проводится
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тейлор Фритц одолел Александра Зверева в четырех сетах
Выделяем самые ощутимые в финансовом плане сделки