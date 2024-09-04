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Лига чемпионов
04 сентября 2024, 01:32 | Обновлено 04 сентября 2024, 01:35
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0

Ворскла – СФК Рига. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го раунда квалификации женской Лиги чемпионов УЕФА

04 сентября 2024, 01:32 | Обновлено 04 сентября 2024, 01:35
30
0
Ворскла – СФК Рига. Текстовая трансляция матча
ФК Ворскла

В среду, 4-го сентября, состоится поединок второго квалификационного раунда женской Лиги чемпионов УЕФА, в котором сразятся полтавская «Ворскла» и латвийская СФК «Рига». Матч пройдет в Будапеште (Венгрия), на поле стадиона «Стадион на шоссе Хевиз», начало в 13:00.

Мужской клубный футбол ушел на международную паузу, а женский – нет. Украинские клубы стремятся попасть в основной раунд Лиги чемпионов, и, если повезет, нашу страну там представят сразу две команды. Возможно, одной из них станет полтавская «Ворскла», действующий чемпион Украины, но для этого предстоит обыграть одного из лидеров чемпионата Латвии, у которого национальное первенство уже подходит к своему завершению. Победитель далее сыграет против сильнейшего из пары «Ференцварош» – «Флора».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – СФК «Рига», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Ворскла
04.09.2004 -
13:00
СФК Рига
Победа Ворсклы 1.13 Сделать ставку
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Ворскла Полтава Рига Лига чемпионов по футболу среди женщин текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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