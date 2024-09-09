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  4. Осимхен против всех: как лучший бомбардир Серии А оказался в Турции
Италия
09 сентября 2024, 15:31 |
573
0

Осимхен против всех: как лучший бомбардир Серии А оказался в Турции

Рассказываем о непростой ситуации звездного нигерийца

09 сентября 2024, 15:31 |
573
0
Осимхен против всех: как лучший бомбардир Серии А оказался в Турции
Getty Images/Global Images Ukraine

Год назад Наполи стал чемпионом Италии, а форвард Виктор Осимхен – лучшим бомбардиром Серии А, забив 26 голов. После сезона 2022/23, который стал триумфальным для неаполитанцев, нигерийца связывали со многими статусными клубами, которые претендует на большие трофеи. Однако даже речи не было о том, что после столь успешной кампании "адзурри" будут отпускать своих лучших игроков. Президент клуба Аурелио Де Лаурентис озвучивал лишь совсем нереальные суммы в 200 млн евро.

Прошлый сезон Наполи провалил. Неаполитанцы сменили нескольких тренеров и финишировали на 10-м месте в Серии А. Ни о какой защите титула не могло быть и речи, особенно на фоне мощного Интера, с которым никто не мог конкурировать. В клубе ожидаемо начались интриги, скандалы и прочие не очень хорошие вещи. Сразу трое лидеров команды заявили о желании уйти: Осимхен, Хвича Кварацхелия и капитан Джованни Ди Лоренцо. В итоге, все трое остались с "адзурри", по крайней мере, контрактами, но без шума не обошлось.

О том, что Осимхен хочет покинуть Наполи, было известно давно. Однако по ходу сезона эта информация не всегда была на первых страницах сайтов и газет, особенно после заявлений агентов Хвичи и Ди Лоренцо. Представители обоих игроков заявили, что их клиенты хотят сменить клуб. После этого поднялся большой шум, поскольку один был капитаном команды, а второй провел только один сезон на высоком уровне. К тому времени уже стало известно, что Наполи возглавит Антонио Конте. Специалист расшатывал и без того нестабильную ситуацию в клубе, сетуя на отсутствие трансферов.

На фоне всего этого информация об уходе Осимхена поутихла. Но все вернулось после того, как Ди Лоренцо заявил о намерении остаться в Неаполе, а Хвича решил продлить контракт с клубом. Про Виктора все быстро вспомнили, как только появилась информация о том, что Конте хочет воссоединиться с Ромелу Лукаку. Бельгиец после аренды в Роме не спешил искать новый клуб, хотя знал, что в Челси на него не рассчитывают. Лукаку догадывался, что Конте продавит его трансфер, поэтому спокойно ждал переезда в Неаполь.

Как только информация о переходе бельгийца в Наполи начала подтверждаться авторитетными источниками, стало понятно, что история Осимхена в неаполитанском клубе подходит к концу. И с этого момента Виктор стал главным героем большинства новостей, связанных с "адзурри". Нигериец провел прошлый сезон не так ярко, как чемпионский, но все равно забил 15 мячей в Серии А, став третьим лучшим бомбардиром лиги, поэтому интерес к нему оставался, особенно от тех клубов, которые искали форварда. Некоторое время 25-летнего нападающего связывали с Манчестер Юнайтед, но МЮ решил смотреть на более молодых игроков.

Getty Images. Виктор Осимхен

Летом у Осимхена было 3 реальных варианта: ПСЖ, Челси и Аль-Ахли. Изначально предполагалось, что Виктор перейдет к парижанам. Это выглядело логичным, поскольку ПСЖ нужен был звездный нападающий на замену Килиану Мбаппе. Но появилось одно препятствие – парижане научились считать деньги. Де Лаурентис требовал за игрока 130 млн евро, которые были прописаны в его контракте в качестве суммы отступных. Чемпионы Франции отказались выполнять финансовые требования президента Наполи, а потом и вовсе решили пересмотреть свою трансферную политику.

Осимхену позиция Де Лаурентиса не понравилась. Виктор согласился на переход в ПСЖ и даже согласовал условия сотрудничества с парижанами, но трансфер сорвался. После этого нигериец начал действовать только в своих интересах, посчитав, что президент Наполи сам упустил возможность на нем заработать из-за своей жадности. С неаполитанцами связался Аль-Ахли. Речи о 130 млн евро уже не было. На столе у адзурри не было предложения даже на 100 миллионов, но они все же согласовали трансфер игрока. Однако сам футболист отказался от переезда в Саудовскую Аравию.

Осимхен поставил свои интересы на первое место, посчитав, что ему еще рано ехать к саудовцам, хотя, безусловно, эта поездка была бы выгодной в финансовом плане. Тем самым Виктор ответил Де Лаурентису, который не отпустил его в ПСЖ, но хотел сплавить саудовцам. Перед закрытием трансферного окна у нигерийца был также вариант с Челси, но он и от лондонцев отказался. При этом ранее он долгое время был приоритетной целью синих на трансферном рынке, так что при желании стороны могли бы оформить сделку.

Конфликтовать с президентом клуба – не лучшая идея для любого игрока, особенно когда твой работодатель – Де Лаурентис. Но Осимхен усугубил ситуацию еще и тем, что настроил против себя и тренера, и болельщиков, которые стали массово критиковать его в соцсетях. Разумеется, Конте не будет рассчитывать на того футболиста, который не хочет играть в его команде. Итальянец с такими игроками не церемонится – он быстро нашел замену Виктору, а потом исключил его из заявки на Серию А. Нигериец оказался в сложной ситуации: отношения с тренером и руководством испорчены, а трансферное окно закрыто. Что делать?

К счастью для Осимхена, в Турции трансферное окно открыто дольше, а его подписанием заинтересовался Галатасарай. Тут уже никому выбирать не пришлось, поэтому Наполи согласился на аренду футболиста. Неаполитанцам нужно было куда-то деть игрока, на которого не рассчитывает тренер, чтобы не платить ему зарплату вхолостую. Виктору нужно было уходить, чтобы не оставаться без игровой практики на полгода. Вряд ли нигериец и его клуб полностью довольны случившимся, но для Осимхена все закончилось очень даже неплохо. Виктор перешел в клуб, который будет выступать в еврокубках и претендовать на трофеи. Но, учитывая, характер нигерийца, ситуация в любое время может снова стать неспокойной.

Текст: meta.ua/sport

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Виктор Осимхен Наполи Галатасарай статьи
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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