Сергей РЕБРОВ – о матче с Чехией, поражении от Албании и Мудрике

Наставник сборной Украины Сергей Ребров ответил на вопросы перед матчем 2-го тура Лиги наций против Чехии. Игра состоится 10 сентября, начало в 21:45.

В первом туре украинская сборная уступила Албании 1:2, а чехи проиграли Грузии 1:4.

О кадровой ситуации и Мудрике: «Сегодня Михаил тренируется в общей группе. Насколько я вижу, есть микроповреждения, но все игроки, которые в команде, готовы играть».

Об украинских болельщиках на стадионах (было 15 тысяч в матче с Албанией): «Мы надеемся, но не можем себе позволить ожидать 15 тысяч наших фанов на чешском стадионе в матче против Чехии. Но мы благодарны Чехии за возможность играть в Праге, а также за позицию Чехии по поводу войны в Украине. Мы себя чувствуем в Чехии как дома».

О поражении Албании – справедливо или нет: «Как оценить? Как и Чехия играла против Грузии. Это уровень сборных, тут собраны лучшие игроки. У нас было преимущество с Албанией, но мы проиграли. Это значит, что команды примерно одного уровня. Так будет и завтра. Я не считаю, что есть какое-то преимущество у Чехии или Украины. Нам нужно показать другой настрой, нужно прореагировать на то, что было с Албанией».

О матче с Чехией: «Будет совсем другая игра в сравнении с Албанией. Чехия – более агрессивная команда, они играют дома. Мы посмотрели все матчи их. Дома они очень агрессивно действуют, и нам нужно быть к этому готовыми. Будет совсем другая игра».

О сборной Чехии: «Мне нравится стиль игры Чехии. Это агрессивный футбол, есть конкуренция и сложно кого-то выделять. Все игроки понимают, как им нужно действовать. Мы это видели на Евро. Но завтра нам нужно смотреть на себя и показывать свой футбол. И нужно показать реакцию после Албании».

Об условиях работы: «Помню, мы тут готовилась в прошлом году к Северной Македонии. И никаких вопросов нет. Все решается очень быстро, есть все условия. Тренируемся на хороших полях, и для меня все идеально. Мы играем для украинцев в другой стране, но мы мечтаем вернуться домой и играть для наших фанов у себя дома».