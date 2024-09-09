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Лига наций
09 сентября 2024, 18:54 | Обновлено 09 сентября 2024, 18:57
2173
15

Сергей РЕБРОВ – о матче с Чехией, поражении от Албании и Мудрике

Тренер сборной пообщался с журналистами перед матчем Лиги наций

09 сентября 2024, 18:54 | Обновлено 09 сентября 2024, 18:57
2173
15
Сергей РЕБРОВ – о матче с Чехией, поражении от Албании и Мудрике
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Наставник сборной Украины Сергей Ребров ответил на вопросы перед матчем 2-го тура Лиги наций против Чехии. Игра состоится 10 сентября, начало в 21:45.

В первом туре украинская сборная уступила Албании 1:2, а чехи проиграли Грузии 1:4.

О кадровой ситуации и Мудрике: «Сегодня Михаил тренируется в общей группе. Насколько я вижу, есть микроповреждения, но все игроки, которые в команде, готовы играть».

Об украинских болельщиках на стадионах (было 15 тысяч в матче с Албанией): «Мы надеемся, но не можем себе позволить ожидать 15 тысяч наших фанов на чешском стадионе в матче против Чехии. Но мы благодарны Чехии за возможность играть в Праге, а также за позицию Чехии по поводу войны в Украине. Мы себя чувствуем в Чехии как дома».

О поражении Албании – справедливо или нет: «Как оценить? Как и Чехия играла против Грузии. Это уровень сборных, тут собраны лучшие игроки. У нас было преимущество с Албанией, но мы проиграли. Это значит, что команды примерно одного уровня. Так будет и завтра. Я не считаю, что есть какое-то преимущество у Чехии или Украины. Нам нужно показать другой настрой, нужно прореагировать на то, что было с Албанией».

О матче с Чехией: «Будет совсем другая игра в сравнении с Албанией. Чехия – более агрессивная команда, они играют дома. Мы посмотрели все матчи их. Дома они очень агрессивно действуют, и нам нужно быть к этому готовыми. Будет совсем другая игра».

О сборной Чехии: «Мне нравится стиль игры Чехии. Это агрессивный футбол, есть конкуренция и сложно кого-то выделять. Все игроки понимают, как им нужно действовать. Мы это видели на Евро. Но завтра нам нужно смотреть на себя и показывать свой футбол. И нужно показать реакцию после Албании».

Об условиях работы: «Помню, мы тут готовилась в прошлом году к Северной Македонии. И никаких вопросов нет. Все решается очень быстро, есть все условия. Тренируемся на хороших полях, и для меня все идеально. Мы играем для украинцев в другой стране, но мы мечтаем вернуться домой и играть для наших фанов у себя дома».

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу пресс-конференция Лига наций Чехия - Украина сборная Чехии по футболу Михаил Мудрик
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 15
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a.fedorenko1953
знову чудові слова і обіцянки. А після гри ,знову му-му...
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+6
Vovan78
Дивився цю пресконференцію і просто трішки охрінівав. Ребров сидів, наче він з  великого будуна і не може дочекатися кінця пресухи щоб піти маханути чеського пивка. А майже у кожній відповіді на питання одне і теж, що потрібно поміняти настрій на гру. Та який на..уй настрій? Ви повинні виходити на кожен матч з настроєм рвати все і всіх, якщо ви кажете, що граєте для підняття настрою українцям.
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+4
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Андрей⚒️
Сирьожа, ухади!
А взять на его место Йовичевича! Тренер с характером и украинским сердцем. Никто из украинских тренеров бы не помог сборной 
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+3
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u6464u
що воно  буде мамляти після гри здогадатись не важко, не вірю в реброва, знову тіка така яку чехи розірвуть на німецький хрест, хоча б я помилився.
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+2
vh
Такий розмазня, глянеш на нього і самому плакать хочеться,. Я хз який там може бути мотиватором для футболістів, а який він тренер вже і так зрозуміло.
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+2
Remark
#серьожаухаді
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+2
дыряво с пердя 🤣
Ты уже всех за.бал ребруня, пшёл вон из сборной🖕
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+1
Main
Человек получает 4 742 093 грн. в месяц
Зачем и для чего!?
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0
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