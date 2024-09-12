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Англия
12 сентября 2024, 11:06 | Обновлено 12 сентября 2024, 11:10
961
0

Известна цель Манчестер Сити на зимнее трансферное окно

«Горожане» планируют подписание

12 сентября 2024, 11:06 | Обновлено 12 сентября 2024, 11:10
961
0
Известна цель Манчестер Сити на зимнее трансферное окно
Getty Images/Global Images Ukraine

Английский «Манчестер Сити» намерен подписать нового нападающего в январское трансферное окно текущего сезона 2024/2025.

Сообщается, что «горожане» хотят пригласить форварда в качестве подмены норвежцу Эрлингу Холанду. Такое желание вызвано недавним переходом в мадридский «Атлетико» аргентинца Хулиана Альвареса. Летом «Манчестер Сити» не смог найти достойного сменщика Холанду, но зимой рассмотрит вариант с таким трансфером.

Ранее сообщалось, что назван единственный игрок из Серии А, способный играть в «Ман Сити» или «Реале».

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Эрлинг Холанд Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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