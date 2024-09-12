Известна цель Манчестер Сити на зимнее трансферное окно
«Горожане» планируют подписание
Английский «Манчестер Сити» намерен подписать нового нападающего в январское трансферное окно текущего сезона 2024/2025.
Сообщается, что «горожане» хотят пригласить форварда в качестве подмены норвежцу Эрлингу Холанду. Такое желание вызвано недавним переходом в мадридский «Атлетико» аргентинца Хулиана Альвареса. Летом «Манчестер Сити» не смог найти достойного сменщика Холанду, но зимой рассмотрит вариант с таким трансфером.
Ранее сообщалось, что назван единственный игрок из Серии А, способный играть в «Ман Сити» или «Реале».
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