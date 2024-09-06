Назван единственный игрок из Серии А, способный играть в Ман Сити или Реале

Бывший защитник сборной Италии и миланского «Интера», обладатель Золотого мяча 2006 Фабио Каннаваро дал оценку уровню аргентинского нападающего «нерадзурри» Лаутаро Мартинеса.

«Вы не можете сомневаться в уровне Лаутаро. Он выиграл титул и Копа Америка, и он всегда приносит пользу клубу. Я надеюсь, что Серия А и «Интер» никогда не потеряют его. Когда я думаю о футболистах Серии А, которые могли бы играть за «Манчестер Сити» или мадридский «Реал», я вспоминаю Лаутаро и, пожалуй, никого другого», – заявил 50-летний уроженец Неаполя Каннаваро.

Как известно, Мартинес играет за «Интер» с лета 2018 года, перейдя за 23 млн евро из испанского «Расинга».

Напомним, минувшим летом Лаутаро Мартинес подписал с миланским «Интером» новый контракт.