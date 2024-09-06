Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назван единственный игрок из Серии А, способный играть в Ман Сити или Реале
Италия
06 сентября 2024, 15:59 | Обновлено 06 сентября 2024, 16:09
1009
1

Назван единственный игрок из Серии А, способный играть в Ман Сити или Реале

Фабио Каннаваро – о Лаутаро Мартинесе

06 сентября 2024, 15:59 | Обновлено 06 сентября 2024, 16:09
1009
1
Назван единственный игрок из Серии А, способный играть в Ман Сити или Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

Бывший защитник сборной Италии и миланского «Интера», обладатель Золотого мяча 2006 Фабио Каннаваро дал оценку уровню аргентинского нападающего «нерадзурри» Лаутаро Мартинеса.

«Вы не можете сомневаться в уровне Лаутаро. Он выиграл титул и Копа Америка, и он всегда приносит пользу клубу. Я надеюсь, что Серия А и «Интер» никогда не потеряют его. Когда я думаю о футболистах Серии А, которые могли бы играть за «Манчестер Сити» или мадридский «Реал», я вспоминаю Лаутаро и, пожалуй, никого другого», – заявил 50-летний уроженец Неаполя Каннаваро.

Как известно, Мартинес играет за «Интер» с лета 2018 года, перейдя за 23 млн евро из испанского «Расинга».

Напомним, минувшим летом Лаутаро Мартинес подписал с миланским «Интером» новый контракт.

По теме:
Главный тренер Реала может продолжить карьеру в Саудовской Аравии
Де Брюйне о календаре: «ФИФА безразлично относятся к этой проблеме»
Грилиш станет другим? Вингер Ман Сити стоит на пороге перемен
Фабио Каннаваро Лаутаро Мартинес Интер Милан чемпионат Италии по футболу Серия A Манчестер Сити Реал Мадрид
Юрій Остроумов Источник: La Gazzetta dello Sport
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суперкомпьютер спрогнозировал место сборной Украины в группе Лиги наций
Футбол | 05 сентября 2024, 18:47 11
Суперкомпьютер спрогнозировал место сборной Украины в группе Лиги наций
Суперкомпьютер спрогнозировал место сборной Украины в группе Лиги наций

Аналитики Football Meets Data считают сине-желтых фаворитом группы

«Он непобедим». Оскар Де Ла Хойя назвал лучшего боксера на планете
Бокс | 06 сентября 2024, 07:10 3
«Он непобедим». Оскар Де Ла Хойя назвал лучшего боксера на планете
«Он непобедим». Оскар Де Ла Хойя назвал лучшего боксера на планете

Прославленный экс-боксер выделил Теренса Кроуфорда

А как же Лунин? Реал определился с вратарем, который заменит Куртуа
Футбол | 06.09.2024, 10:39
А как же Лунин? Реал определился с вратарем, который заменит Куртуа
А как же Лунин? Реал определился с вратарем, который заменит Куртуа
Клуб УПЛ на следующей неделе может сняться с чемпионата. Известна причина
Футбол | 06.09.2024, 16:19
Клуб УПЛ на следующей неделе может сняться с чемпионата. Известна причина
Клуб УПЛ на следующей неделе может сняться с чемпионата. Известна причина
ПУЧКОВ: «Первоочередная задача – выиграть Кубок Кыргызстана»
Футбол | 06.09.2024, 14:52
ПУЧКОВ: «Первоочередная задача – выиграть Кубок Кыргызстана»
ПУЧКОВ: «Первоочередная задача – выиграть Кубок Кыргызстана»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Та ладно...Лаутару - так. Але не скромнічай
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жирона и Рома отреагировали на номинацию Довбика на Золотой мяч 2024
Жирона и Рома отреагировали на номинацию Довбика на Золотой мяч 2024
04.09.2024, 21:58 4
Футбол
Бриедис признался, из-за чего проиграл Усику в конкурентном бою за титулы
Бриедис признался, из-за чего проиграл Усику в конкурентном бою за титулы
05.09.2024, 08:48
Бокс
Минус Свентек и олимпийская чемпионка. Определены пары 1/2 финала US Open
Минус Свентек и олимпийская чемпионка. Определены пары 1/2 финала US Open
05.09.2024, 04:20 5
Теннис
ФОТО. Первая ракетка мира расплакалась после вылета из US Open 2024
ФОТО. Первая ракетка мира расплакалась после вылета из US Open 2024
05.09.2024, 06:01 1
Теннис
Шовковский не рассчитывает. Игрок Динамо получил предложение из Испании
Шовковский не рассчитывает. Игрок Динамо получил предложение из Испании
05.09.2024, 00:59 6
Футбол
2 игрока и большая сумма. Известно, что отдаст Динамо в обмен на Герреро
2 игрока и большая сумма. Известно, что отдаст Динамо в обмен на Герреро
04.09.2024, 16:55 58
Футбол
Только один турнир. Анчелотти определил, в каких матчах будет играть Лунин
Только один турнир. Анчелотти определил, в каких матчах будет играть Лунин
05.09.2024, 08:10 11
Футбол
Плохие новости из лагеря сборной Украины. Звезда пропустит игры Лиги наций
Плохие новости из лагеря сборной Украины. Звезда пропустит игры Лиги наций
05.09.2024, 11:08 38
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем