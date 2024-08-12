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Италия
12 августа 2024, 19:23 |
133
0

ОФИЦИАЛЬНО. Интер продлил контракт с лидером команды

Лаутаро Мартинес останется в клубе до 2029 года

12 августа 2024, 19:23 |
133
0
ОФИЦИАЛЬНО. Интер продлил контракт с лидером команды
ФК Интер. Лаутаро Мартинес

Миланский «Интер» официально сообщил о продлении контракта с капитаном и лучшим бомбардиром команды Лаутаро Мартинесом. Контракт с 26-летним форвардом сборной Аргентины рассчитан на пять лет – до лета 2029 года.

По информации СМИ, зарплата Мартинеса по новому контракту вырастет с 6 до 9 миллионов евро в год плюс бонусы.

Мартинес выступает за «Интер» с 2018 года. За это время суммарно провел за клуб 282 матчи и забил 129 голов, что делает его восьмым бомбардиром в истории «Интера».

В прошлом сезоне Лаутаро стал лучшим бомбардиром Серии А и помог «Интеру» завоевать чемпионство.

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Лаутаро Мартинес Интер Милан продление контракта
Олег Дидух Источник: ФК Интер Милан
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