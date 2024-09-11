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  4. Конец саги. Лунин подписал новый долгосрочный контракт с Реалом
Испания
11 сентября 2024, 17:55 | Обновлено 11 сентября 2024, 17:59
5176
18

Конец саги. Лунин подписал новый долгосрочный контракт с Реалом

Украинский голкипер получил новое четырехлетнее соглашение

11 сентября 2024, 17:55 | Обновлено 11 сентября 2024, 17:59
5176
18
Конец саги. Лунин подписал новый долгосрочный контракт с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин подписал новый контракт с королевским клубом, сообщает испанское издание Marca.

По информации источника, новое соглашение 25-летнего футболиста со «сливочными» будет действовать еще в течение 4 сезонов. Срок действия прошлого договора истекал уже летом 2025 года.

Официально объявить о продлении контракта должны уже на этой неделе.

В сезоне 2023/24 Андрей Лунин провел 31 матч на клубном уровне, пропустив 32 гола. В 12 поединках ему удалось сохранить свои ворота «сухими». В этой кампании на поле еще не появлялся.

Ранее сообщалось, что Андреем Луниным серьезно интересуется «Атлетико».

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Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу продление контракта
Дмитро Вербинський Источник: Marca
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Комментарии 18
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Southeast*-*
Ну вот 4 года больше про это не пишите.
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+13
Перець
Та всім пох 
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+11
Владимир Мальцев
Человек, который променял спорт на лавку с баксами
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+8
Walle
Трубін може не боятися за своє місце в збірній
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+7
SHN
Т.е. спорт юа теперь хотя бы на неделю забудет про него? Или проплачено?
Ответить
+7
Ruslan77777
Ну тепер Андрій з його агентом просто зобовязані видати кожному читачу  sport.ua мінімум по 100 доларів США за щоденну глибоку стурбованість долею Андрія на протязі тривалого часу...
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+5
scorpio16
В майбутньому стане відомо, що просто домовлялися щодо з/п і ніхто нікуди йти та продавати і не збирався ))) а ця вся сага фантазії журналістів були
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+5
Kitten
На решті...
Бо на усіх вітчизняних спортивних сайтах щоденно його кудись продавали...
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+3
roman75zpr
Зановес 
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+3
nick07
очікувано, і нарешті може закінчиться цей серіал
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+3
AndiM
Потім дивуються що збірна програє. Бо 70% гравців такі ж безхребетні пристосованці як лунін. 
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+2
turist86
Ех, тепер спорт.юа 4 роки буде чухати потилицю, де взяти новини 
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+1
Andre Chil
Після ЧЕ акції Андрія дуже піднялися, треба було на цьому зіграти 🤣🤣🤣
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+1
Oss
та ну, не вірю, що це кінець. Взимку/влітку продадуть
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+1
Показать Скрыть 2 ответа
Gargantua81
молодец.
здравое решение
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-1
Saar
Реал, не дуркуй. Якщо Мілан продасть Меньяна, то навіщо вам це бревно!???
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-1
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