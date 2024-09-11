Конец саги. Лунин подписал новый долгосрочный контракт с Реалом
Украинский голкипер получил новое четырехлетнее соглашение
Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин подписал новый контракт с королевским клубом, сообщает испанское издание Marca.
По информации источника, новое соглашение 25-летнего футболиста со «сливочными» будет действовать еще в течение 4 сезонов. Срок действия прошлого договора истекал уже летом 2025 года.
Официально объявить о продлении контракта должны уже на этой неделе.
В сезоне 2023/24 Андрей Лунин провел 31 матч на клубном уровне, пропустив 32 гола. В 12 поединках ему удалось сохранить свои ворота «сухими». В этой кампании на поле еще не появлялся.
Ранее сообщалось, что Андреем Луниным серьезно интересуется «Атлетико».
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