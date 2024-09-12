WTA12 сентября 2024, 00:44 |
134
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ВИДЕО. Крутой последний гейм. Как Стародубцева в 1/4 финала в Тунисе вышла
Юлия в двух сетах переиграла Диан Парри во 2-м раунде турнира WTA 250 в Монастире
12 сентября 2024, 00:44 |
134
0
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 130) пробилась в четвертьфинал хардового турнира WTA 250 в Монастире (Тунис).
Во 2-м раунде украинка в двух сетах переиграла 55-ю ракетку мира Диан Парри из Франции за 2 часа и 9 минут со счетом 6:4, 6:4.
Стародубцева добыла самую высокорейтинговую победу в карьере.
В четвертьфинале 250-тысячника в Тунисе Юлия встретится с Сонай Картал (Великобритания, WTA 151).
ВИДЕО. Крутой последний гейм. Как Стародубцева в 1/4 финала в Тунисе вышла
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