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  4. ВИДЕО. Крутой последний гейм. Как Стародубцева в 1/4 финала в Тунисе вышла
WTA
12 сентября 2024, 00:44 |
134
0

ВИДЕО. Крутой последний гейм. Как Стародубцева в 1/4 финала в Тунисе вышла

Юлия в двух сетах переиграла Диан Парри во 2-м раунде турнира WTA 250 в Монастире

12 сентября 2024, 00:44 |
134
0
ВИДЕО. Крутой последний гейм. Как Стародубцева в 1/4 финала в Тунисе вышла

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 130) пробилась в четвертьфинал хардового турнира WTA 250 в Монастире (Тунис).

Во 2-м раунде украинка в двух сетах переиграла 55-ю ракетку мира Диан Парри из Франции за 2 часа и 9 минут со счетом 6:4, 6:4.

Стародубцева добыла самую высокорейтинговую победу в карьере.

В четвертьфинале 250-тысячника в Тунисе Юлия встретится с Сонай Картал (Великобритания, WTA 151).

ВИДЕО. Крутой последний гейм. Как Стародубцева в 1/4 финала в Тунисе вышла

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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