Стародубцева в Тунисе одержала самую высокорейтинговую победу в карьере
Юлия одолела Диан Парри во 2-м раунде соревнований WTA 250 в Монастире
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 130) пробилась в четвертьфинал хардового турнира WTA 250 в Монастире (Тунис).
Во 2-м раунде украинка в двух сетах переиграла 55-ю ракетку мира Диан Парри из Франции за 2 часа и 9 минут.
WTA 250 Монастир. Хард. 1/8 финала
Диан Парри (Франция) [3] – Юлия Стародубцева (Украина) [Q] – 4:6, 4:6
В 10-м гейме второй партии, при подаче на матч, Юлия отыграла 6 брейк-поинтов, а сама завершила поединок с четвертого матчбола.
Это была первая встреча соперниц.
Стародубцева добыла самую высокорейтинговую победу в карьере. Ранее ее лучшим результатом была виктория над Тамарой Корпач в квалификации травяного турнира в Берлине. Представительница Германии тогда занимала 74-ю позицию в рейтинге WTA.
Юлия в четвертьфинале 250-тысячника в Тунисе встретится с Сонай Картал (Великобритания, WTA 151). 24-летняя украинка впервые добыла две победы в основной сетке соревнований уровня WTA 250.
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