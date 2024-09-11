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WTA
11 сентября 2024, 23:35 | Обновлено 12 сентября 2024, 00:23
1158
12

Стародубцева в Тунисе одержала самую высокорейтинговую победу в карьере

Юлия одолела Диан Парри во 2-м раунде соревнований WTA 250 в Монастире

11 сентября 2024, 23:35 | Обновлено 12 сентября 2024, 00:23
1158
12
Стародубцева в Тунисе одержала самую высокорейтинговую победу в карьере
Instagram. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 130) пробилась в четвертьфинал хардового турнира WTA 250 в Монастире (Тунис).

Во 2-м раунде украинка в двух сетах переиграла 55-ю ракетку мира Диан Парри из Франции за 2 часа и 9 минут.

WTA 250 Монастир. Хард. 1/8 финала

Диан Парри (Франция) [3] – Юлия Стародубцева (Украина) [Q] – 4:6, 4:6

В 10-м гейме второй партии, при подаче на матч, Юлия отыграла 6 брейк-поинтов, а сама завершила поединок с четвертого матчбола.

Это была первая встреча соперниц.

Стародубцева добыла самую высокорейтинговую победу в карьере. Ранее ее лучшим результатом была виктория над Тамарой Корпач в квалификации травяного турнира в Берлине. Представительница Германии тогда занимала 74-ю позицию в рейтинге WTA.

Юлия в четвертьфинале 250-тысячника в Тунисе встретится с Сонай Картал (Великобритания, WTA 151). 24-летняя украинка впервые добыла две победы в основной сетке соревнований уровня WTA 250.

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Диан Парри Юлия Стародубцева WTA Монастир
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 12
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Arctic
Вітання з перемогою!
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+5
Arctic
Тепер на куражі та цьому піднесенні продовжувати перемагати далі! 
👍🦸
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+4
Pasha007
Молодець,дуже симпатична дівчина
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+4
C.Пеклов
Молодець!Проявила волю до перемоги в 10 геймі 2 сету,відіграв 6 брейків!Так тримати і надалі!
Ответить
+4
Serhii P.
Потрібен півфінал!
Ответить
+4
C.Пеклов
Головне завершила матч у 2 сетах,хоча перед цим 3 матчі вигравала у 3 сетах,а як добре грала й 1 подача сьогодні стабільна!
Ответить
+3
Sergiy20
Юля велика молодчинка! Хороший арсенал ударів, розумна гра принесли свій результат. Так тримати!
Ответить
+3
Олександр Науменко
Разюче перевтілення від попередніх ігор. Варіативність в грі, жодної подвійної, спокійна як танк, повна протилежність Костюк. Так тримати і надалі.
Ответить
+2
Vitaly Kozak
І знову на шляху отой британський турок у спідниці, котрий після програшу Коко на Вімблдоні програв потім лиш Юлі на US Open.
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Микола Захарченко
Зростає ще одна наша зірочка ✌️🇺🇦 А деяким дівчатам пора подумати про відпочинок .
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0
Олександр Науменко
Цікаво, в другому сеті француженка до десятого гейму жодного брейк-поінту не мала, а в десятому, відразу шість і всі програла.
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0
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