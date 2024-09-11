Стародубцева в Тунисе одержала самую высокорейтинговую победу в карьере

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 130) пробилась в четвертьфинал хардового турнира WTA 250 в Монастире (Тунис).

Во 2-м раунде украинка в двух сетах переиграла 55-ю ракетку мира Диан Парри из Франции за 2 часа и 9 минут.

WTA 250 Монастир. Хард. 1/8 финала

Диан Парри (Франция) [3] – Юлия Стародубцева (Украина) [Q] – 4:6, 4:6

В 10-м гейме второй партии, при подаче на матч, Юлия отыграла 6 брейк-поинтов, а сама завершила поединок с четвертого матчбола.

Это была первая встреча соперниц.

Стародубцева добыла самую высокорейтинговую победу в карьере. Ранее ее лучшим результатом была виктория над Тамарой Корпач в квалификации травяного турнира в Берлине. Представительница Германии тогда занимала 74-ю позицию в рейтинге WTA.

Юлия в четвертьфинале 250-тысячника в Тунисе встретится с Сонай Картал (Великобритания, WTA 151). 24-летняя украинка впервые добыла две победы в основной сетке соревнований уровня WTA 250.