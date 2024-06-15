Стародубцева выиграла первый матч в карьере на траве

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№134 WTA) успешно начала выступление в квалификации травяного турнира WTA 500 в Берлине.

В матче первого раунда отбора украинка переиграла седьмую сеяную немку Тамару Корпач (№74 WTA).

Берлин. Первый круг квалификации

Юлия Стародубцева (Украина) – Тамара Корпач (Германия) – 6:1, 4:6, 6:0

Это была 1-я встреча теннисисток и первый матч в карьере Юлии на травяном покрытии.

Также это была самая высокорейтинговая победа Стародубцевой в карьере.

В финальном раунде квалификации Стародубцева сыграет со второй сеяной чешкой Катериной Синяковой (№31 WTA).

Ранее свой матч квалификации проиграла Даяна Ястремская. В основе по рейтингу сыграет Марта Костюк.