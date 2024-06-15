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WTA
15 июня 2024, 19:07 | Обновлено 15 июня 2024, 19:14
856
6

Стародубцева выиграла первый матч в карьере на траве

Юлия обыграла седьмую сеяную в отборе к турниру в Берлине

15 июня 2024, 19:07 | Обновлено 15 июня 2024, 19:14
856
6
Стародубцева выиграла первый матч в карьере на траве
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№134 WTA) успешно начала выступление в квалификации травяного турнира WTA 500 в Берлине.

В матче первого раунда отбора украинка переиграла седьмую сеяную немку Тамару Корпач (№74 WTA).

Берлин. Первый круг квалификации
Юлия Стародубцева (Украина) – Тамара Корпач (Германия) – 6:1, 4:6, 6:0

Это была 1-я встреча теннисисток и первый матч в карьере Юлии на травяном покрытии.

Также это была самая высокорейтинговая победа Стародубцевой в карьере.

В финальном раунде квалификации Стародубцева сыграет со второй сеяной чешкой Катериной Синяковой (№31 WTA).

Ранее свой матч квалификации проиграла Даяна Ястремская. В основе по рейтингу сыграет Марта Костюк.

По теме:
Юлия Стародубцева – Тамара Корпач. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Стала известна первая соперница Костюк на турнире в Берлине
Тамара Корпач WTA Берлин Юлия Стародубцева
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 6
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C.Пеклов
молодець,швидко розібралася з "новим"покриттям.2 сет ,хоч і програла,гадаю пішов на користь Юлі.Успіху в наступних матчах!
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+3
Олександр Науменко
Три в одному. Далі буде важче. Успіху і хай щастить.
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+2
Sashamar
Головне зараз досвід гри на траві перед кваліфікацією ВІМа. Хоча, звісно, і результат, щоб пройти якомога далі, не завадить.
До речі, звернули увагу: покриття тут ідеальне, краще, ніж в Англії. А ще два роки тому було жахливе поле колгоспного стадіону.
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+1
Stanislav Matusevych
Перший трав'яний млинець на диво не вийшов глевким. Правда, далі Синякова, і там шанси уже мінімальні.
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+1
Falko
Ну в Берліні й турнірчик - 31 номер грає кваліфікацію. І навіть 27. Грала (
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0
Андрій Заліщук
молодчина, ще й з бубликом, але завтра Синякова, з якою буде вкрай складно
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0
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