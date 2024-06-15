Стародубцева выиграла первый матч в карьере на траве
Юлия обыграла седьмую сеяную в отборе к турниру в Берлине
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№134 WTA) успешно начала выступление в квалификации травяного турнира WTA 500 в Берлине.
В матче первого раунда отбора украинка переиграла седьмую сеяную немку Тамару Корпач (№74 WTA).
Берлин. Первый круг квалификации
Юлия Стародубцева (Украина) – Тамара Корпач (Германия) – 6:1, 4:6, 6:0
Это была 1-я встреча теннисисток и первый матч в карьере Юлии на травяном покрытии.
Также это была самая высокорейтинговая победа Стародубцевой в карьере.
В финальном раунде квалификации Стародубцева сыграет со второй сеяной чешкой Катериной Синяковой (№31 WTA).
Ранее свой матч квалификации проиграла Даяна Ястремская. В основе по рейтингу сыграет Марта Костюк.
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До речі, звернули увагу: покриття тут ідеальне, краще, ніж в Англії. А ще два роки тому було жахливе поле колгоспного стадіону.