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WTA
15 июня 2024, 14:26 | Обновлено 15 июня 2024, 14:27
731
3

Стала известна первая соперница Костюк на турнире в Берлине

Марта сразится с «нейтральной» соперницей

15 июня 2024, 14:26 | Обновлено 15 июня 2024, 14:27
731
3
Стала известна первая соперница Костюк на турнире в Берлине
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Состоялась жеребьевка основной сетки травяного турнира WTA 500 в Берлине.

Первая ракетка Украины Марта Костюк (№17 WTA) на старте турнира сыграет против Дарьи Касаткиной (№14 WTA).

Костюк и Касаткина ранее сыграли 5 матчей, украинка выиграла дважды, проиграв три последние встречи.

Победительница поединка во втором круге сразится против третьей ракетки мира Арины Соболенко.

Отметим, что в квалификации турнира в Берлине сыграют Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.

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WTA Берлин Марта Костюк Дарья Касаткина
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Serhii P.
Приїхали ...
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+1
Андрій Заліщук
везе Марті капець як
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0
Snooker
Сложно будет Костюк 
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-1
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