Стала известна первая соперница Костюк на турнире в Берлине

Состоялась жеребьевка основной сетки травяного турнира WTA 500 в Берлине.

Первая ракетка Украины Марта Костюк (№17 WTA) на старте турнира сыграет против Дарьи Касаткиной (№14 WTA).

Костюк и Касаткина ранее сыграли 5 матчей, украинка выиграла дважды, проиграв три последние встречи.

Победительница поединка во втором круге сразится против третьей ракетки мира Арины Соболенко.

Отметим, что в квалификации турнира в Берлине сыграют Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.