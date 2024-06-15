WTA15 июня 2024, 14:26 | Обновлено 15 июня 2024, 14:27
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3
Стала известна первая соперница Костюк на турнире в Берлине
Марта сразится с «нейтральной» соперницей
15 июня 2024, 14:26 | Обновлено 15 июня 2024, 14:27
731
3
Состоялась жеребьевка основной сетки травяного турнира WTA 500 в Берлине.
Первая ракетка Украины Марта Костюк (№17 WTA) на старте турнира сыграет против Дарьи Касаткиной (№14 WTA).
Костюк и Касаткина ранее сыграли 5 матчей, украинка выиграла дважды, проиграв три последние встречи.
Победительница поединка во втором круге сразится против третьей ракетки мира Арины Соболенко.
Отметим, что в квалификации турнира в Берлине сыграют Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.
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