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  4. Ястремская и Стародубцева узнали соперниц в квалификации турнира в Берлине
WTA
14 июня 2024, 21:58 |
335
1

Ястремская и Стародубцева узнали соперниц в квалификации турнира в Берлине

Юлия впервые сыграет на траве

14 июня 2024, 21:58 |
335
1
Ястремская и Стародубцева узнали соперниц в квалификации турнира в Берлине
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Состоялась жеребьевка квалификации травяного турнира WTA 500 в Берлине.

В отборочных соревнованиях сыграют две украинки: Даяна Ястремская (№27 WTA) и Юлия Стародубцева (№134 WTA).

Ястремская получила первый номер посева в отборе и в стартовом раунде встретится с Зейнеп Сонмез из Турции (№154 WTA).

Стародубцева в первом раунде квалификации сыграет против седьмой сеяной немки Тамары Корпач (№74 WTA). Это будет первый матч в карьере Юлии на травяном покрытии.

В основной сетке из украинок по рейтингу сыграет Марта Костюк.

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Даяна Ястремская Юлия Стародубцева WTA Берлин
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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