WTA14 июня 2024, 21:58 |
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Ястремская и Стародубцева узнали соперниц в квалификации турнира в Берлине
Юлия впервые сыграет на траве
14 июня 2024, 21:58 |
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Состоялась жеребьевка квалификации травяного турнира WTA 500 в Берлине.
В отборочных соревнованиях сыграют две украинки: Даяна Ястремская (№27 WTA) и Юлия Стародубцева (№134 WTA).
Ястремская получила первый номер посева в отборе и в стартовом раунде встретится с Зейнеп Сонмез из Турции (№154 WTA).
Стародубцева в первом раунде квалификации сыграет против седьмой сеяной немки Тамары Корпач (№74 WTA). Это будет первый матч в карьере Юлии на травяном покрытии.
В основной сетке из украинок по рейтингу сыграет Марта Костюк.
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