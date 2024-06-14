Ястремская и Стародубцева узнали соперниц в квалификации турнира в Берлине

Состоялась жеребьевка квалификации травяного турнира WTA 500 в Берлине.

В отборочных соревнованиях сыграют две украинки: Даяна Ястремская (№27 WTA) и Юлия Стародубцева (№134 WTA).

Ястремская получила первый номер посева в отборе и в стартовом раунде встретится с Зейнеп Сонмез из Турции (№154 WTA).

Стародубцева в первом раунде квалификации сыграет против седьмой сеяной немки Тамары Корпач (№74 WTA). Это будет первый матч в карьере Юлии на травяном покрытии.

В основной сетке из украинок по рейтингу сыграет Марта Костюк.