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Лига наций
12 сентября 2024, 09:57 | Обновлено 12 сентября 2024, 10:06
2075
1

Известный тренер рассказал, кто вернет сборную в нормальное состояние

Сергей Ковалец – о ближайших перспективах команды Сергея Реброва

12 сентября 2024, 09:57 | Обновлено 12 сентября 2024, 10:06
2075
1
Известный тренер рассказал, кто вернет сборную в нормальное состояние
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

Известный украинский тренер Сергей Ковалец, который в свое время работал с молодежной сборной Украины, в эксклюзивном интервью Sport.ua поделился мыслями относительно ближайшего будущего национальной команды после поражений от Албании (1:2) и Чехии (2:3) в Лиге наций УЕФА.

– Какие перспективы видятся вам относительно игры сборной Украины в октябрьских матчах? Что-то изменится к лучшему или вряд ли?

– По матчу на «Фортуна Арене» было такое ощущение, что наша сборная играла во Львове, а не в Праге. И если бы национальная команда или наши клубы, которые участвуют в еврокубках действительно проводили домашние поединки в том же Львове, Киеве, Харькове, Одессе, Донецке, Ровно или Хмельницком, то уверен, что выглядели бы совсем по-другому. Ведь своя земля, родные стены дают большой плюс.

Но как бы там ни было, а ребята должны понимать, что в стране третий год идет полномасштабная война и в этом плане мы должны быть готовы к тому, что нужно полагаться только на себя. Только командные действия всего коллектива могут дать положительный результат. И это ожидаем в октябрьских матчах с Грузией и той же Чехией.

Сейчас много говорят об опытных Ярмоленко, Степаненко, Зинченко и Малиновском. Относительно них выскажу свое мнение. Сейчас в каждой топ-сборной есть такие опытные лидеры. Взять хотя бы Пепе, который играл за Португалию до 41 года и только недавно завершил свою профессиональную карьеру. А еще можно вспомнить 39-летних португальца Криштиану Роналду и хорвата Луку Модрича. А от наших опытных футболистов хотелось бы видеть больше лидерских качеств. И не только на футбольном поле, но и в раздевалке, – заявил Ковалец.

Напомним, сборная Украины свой следующий матч в Лиге наций проведет 11 октября с командой Грузии на своем поле.

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Сергей Ковалец сборная Украины по футболу Чехия - Украина Лига наций Сергей Ребров
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Falko
Ну і ХТО? Де відповідь, Юрію Остроумов?
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