Сергей КОВАЛЕЦ: «Сборная Украины ровно не провела еще ни одного матча»

Мыслями об очередной неудаче сборной Украины в Лиге наций, когда не удалось взять хотя бы одно очко в поединке с Чехией в Праге (2:3), с корреспондентом Sport.ua поделился один из опытных украинских тренеров Сергей Ковалец.

– Я, как и все, был разочарован результатом. Да и сама игра оставляла желать лучшего. Прежде всего, с точки зрения ответственности. В этом поединке в составе украинской сборной была ротация - по сравнению с поединком против Албании в «старте» появилось шесть новых игроков.

Я считаю, что сборная Чехии с учетом результата в первом матче Лиги наций была под большим давлением, чем наша команда. После проигрыша грузинам со счетом 1:4 в стане чехов чувствовалась нервозность. Да и сами игроки сборной Чехии говорили, что было трудно. К тому же, они отмечали, что у украинской команды была такая поддержка, которая создавала впечатление, что матч проходил не в Праге, а во Львове или Киеве.

С точки зрения всех моментов игра нам давалась. Но выигрывает тот, кто меньше ошибается. А ошибки были в командных действиях, и их, к сожалению, было достаточно много. И снова мы говорим о стандартных положениях, о борьбе, подборах. А кто выигрывает борьбу - тот выигрывает матч. Взять в качестве примера пропущенный Украиной второй мяч. Проиграли подбор - и получили гол. Так было и в поединке с Албанией. Если внимательно посмотреть, то на подступах к воротам было семь игроков в желтой форме и только трое в красной. Однако это не помешало албанцам забить второй мяч. Самый тяжелый элемент в футболе в плане техники - это отбор мяча. Если у тебя человек семь его не отбирают, а только имитируют отбор, то, конечно же, довольно трудно выиграть такой матч. Что касается атаки, то в этом компоненте игры легче психологически: ты бежишь, стремясь создать гол. Много об этом говорят красивых слов: атака, умный пас, хороший удар, эффектное завершение. Но ведь командные действия нашей сборной оставляют желать лучшего.

– На основании двух сентябрьских матчей сборной Сергею Реброву придется делать выводы. Как вы считаете, в этом процессе он больше будет акцентировать внимание по составу в целом или по каким-то конкретным игрокам?

– Конечно, тренерскому штабу сборной Украины нужно достаточно продуктивно поработать. Сергей Ребров говорит, что работает три недели с командой. Да, у сборной период подготовки к матчам очень маленький, потому что есть даты ФИФА. Но большое значение имеет работа после проведенных поединков. Имею в виду их тщательный анализ. Опять же мы говорим о защите, «стандартах», подстраховке, прессинге и игре на результат. Именно в этом нужно много работать, чтобы дать информацию. И я убежден, что наш тренерский штаб так и делает. Однако несмотря на это ошибок все же слишком много. Вспомните, сколько ударов нанесли албанцы и чехи при «стандартах» и подачах с флангов.

Но как бы там ни было, а мне кажется, что у нас хорошая сборная. У нас хороший подбор игроков - это сто процентов. А вот психологическое состояние не на достаточно хорошем уровне. И то, что наши лидеры – Ярмоленко и Зинченко поддержали тренерский штаб, я считаю правильным. Но здесь еще важно, чтобы игроки чувствовали ответственность за слова по поддержке тренера. Команда и тренерский состав должны быть одним целым. Несмотря на то, что Ребров работает со сборной уже два года, мне кажется, что баланс между командными действиями в обороне и атаке пока не найден. Ведь мы видим, что нет ни одной игры, чтобы она была равной от первой до последней минуты поединка. К сожалению, всегда есть ошибки, провалы - и это уже совместная работа всего коллектива.

– Какие перспективы видятся вам по игре сборной Украины в октябрьских матчах? Что-то изменится к лучшему или вряд ли?

– По матчу на «Фортуна Арене» было такое ощущение, что наша сборная играла во Львове, а не в Праге. И если бы национальная команда или наши клубы, которые участвуют в еврокубках действительно проводили домашние поединки в том же Львове, Киеве, Харькове, Одессе, Донецке, Ровно или Хмельницком, то уверен, что выглядели бы совсем по-другому. Ведь своя земля, родные стены дают большой плюс.

Но как бы там ни было, а ребята должны понимать, что в стране третий год идет полномасштабная война и в этом плане мы должны быть готовы к тому, что нужно полагаться только на себя. Только командные действия всего коллектива могут дать положительный результат. И это ожидаем в октябрьских матчах с Грузией и той же Чехией.

Сейчас много говорят об опытных Ярмоленко, Степаненко, Зинченко и Малиновском. Относительно них выскажу свое мнение. Сейчас в каждой топ-сборной есть такие опытные лидеры. Взять хотя бы Пепе, который играл за Португалию до 41 года и только недавно завершил свою профессиональную карьеру. А еще можно вспомнить 39-летних португальца Криштиану Роналду и хорвата Луку Модрича. А от наших опытных футболистов хотелось бы видеть больше лидерских качеств. И не только на футбольном поле, но и в раздевалке.

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