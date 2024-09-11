После поражения в Тбилиси 1:4 главный тренер сборной Чехии Иван Гашек заявил, что если его команда сыграет неудачно и в матче против Украины, то «ему здесь делать нечего».

Вот так прямо и по-мужски специалист говорил о своей отставке. Причем, я в этом абсолютно не сомневаюсь, разговор о возможной отставке Гашека был спровоцирован не только, или даже не столько разгромом от сборной Грузии, а в первую очередь провалом на Евро-2024. Там, напомню, чехи заняли последнее место в группе.

Сейчас можно было бы умничать и проводить параллели. Дескать, ничего не напоминает? Но я этого делать не буду, ведь и так все шито белыми нитками: ситуация с Гашеком и его командой как две капли воды похожа на ситуацию с Ребровым и сборной Украины. С той лишь разницей, что у нашего тренера не нашлось ни прямоты, ни мужества заявить о том, что «ему здесь делать нечего».

Собственно, Сергей Ребров заслуживал на отставку еще по итогам Евро-2024. Но вместо отставки получил единогласный одобрямс от УАФ. Я не буду сейчас топтаться по дружбе президента нашей футбольной ассоциации и ее первого вице-президента, а заодно и главного тренера национальной команды. Андрей Шевченко – отнюдь не Ли Куан Ю, и искоренять проблемы отечественного футбола путем посадки за решетку трех своих друзей он точно не будет.

Однако в данном случае вопрос не в Андрее Николаевиче. Я уверен, что в данном случае вопрос в Сергее Станиславовиче. Я всегда считал его адекватным и профессиональным. И когда он был в шкуре футболиста, и когда перешел на тренерскую стезю. Более того, я был уверен, что лоббирование тогдашним руководителем федерации Павелко именно кандидатуры Реброва на вакантный после демарша Шевченко пост является единственно правильным решением в сложившейся ситуации.

Однако с момента вхождения на должность главного тренера главной команды страны Сергей Ребров поменялся. Прошел всего год, и вместо адекватного, толкового человека лично я вижу двуединую тень Олега Блохина и Александра Петракова. Высокомерие, отмазки, перекладывание вины, уход от ответа. Оно что, по-настоящему токсичное, это кресло главного тренера сборной?

Или проблема, все-таки, не в кресле, а в человеке?

Тогда мне тем более непонятна эта метаморфоза с Ребровым. И в данном случае мне не за себя обидно, а за человека, которого я искренне считал адекватным профессионалом. Что с ним сталось, а?

Пускай у тебя не сложилось на Евро, с кем не бывает. С испанцами разве. Но нужно было хотя бы объективно «исповедоваться». Ребров обещал, что проведет публичный анализ выступлений сборной на ЧЕ-2024. Но не сделал этого. Мол, была же пресс-конференция в Доме футбола, этого достаточно. Этого недостаточно.

Не сумел или не захотел Сергей Станиславович тщательно подойти и к вопросу выбора футболистов на новый игровой цикл – к матчам Лиги наций. Выбор был проведен формально. В этом теперь уже нет ни капли сомнений. Как нет и капли сомнений в том, что вызванные Ребровым игроки не стали биться за своего тренера. Не говоря уже о таком «пустяке», как биться за свою страну.

УАФ

После поражения от Албании Ребров разнес игру своей команды в защите. Хотя не так давно публично заявлял, что критиковать своих подопечных, перекладывая на них вину, это неправильно.

Я не хочу грешить против истины: определенные выводы после поражения от Албании главным тренером сборной Украины были сделаны. Во всяком случае, в игре против Чехии с нашей стороны не было хотя бы апатии, хотя бы безнадеги. Но черт побери, этого ведь мало! Этого же ничтожно мало, если мы говорим о действительно главной команде страны, о лице нашего футбола.

Честно, я не хочу видеть такое лицо. Я больше не хочу видеть эти лица. Я не хочу больше видеть эти морды. Уж извините меня за прямоту. Но самодовольные, циничные, зажравшиеся морды, привыкшие всегда жить в параллельной реальности – будь то мирное время, или будь то война – им ведь пофиг, они в «пузыре». Они в своих лондонах, мальдивах, инстаграмах, мерседесах, барбершопах. Им пофиг на все. И на всех нас. На тех, кто по другую сторону этого «пузыря», кто отдает свои последние копейки на очередной сбор. И в пользу нашего бедного футбола тоже.

Поэтому в сложившейся ситуации я могу всего лишь ответить подобным образом. Мне вы тоже безразличны, самодовольные, циничные и зажравшиеся…

Но все-таки, параллельно с этим, я по-детски оставляю себе возможность верить, что в нашей стране таки найдутся футболисты, которым таки не безразлична футболка в цветах нашего национального флага. И что такие футболисты в обозримом будущем будут играть в главной команде страны.

Под руководством уже другого тренера. Такого, которого не испаскудит ни высокая должность, ни высокая зарплата. А вот нынешнего тренера мы, наверное, уже потеряли…