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Лига наций
11 сентября 2024, 12:08 | Обновлено 11 сентября 2024, 12:55
4002
31

Караван лает, Ребров идет

Валерий Василенко – о не озвученной отставке главного тренера сборной Украины

11 сентября 2024, 12:08 | Обновлено 11 сентября 2024, 12:55
4002
31
Караван лает, Ребров идет
УАФ. Сергей Ребров руководит игрой в матче против Чехии

После поражения в Тбилиси 1:4 главный тренер сборной Чехии Иван Гашек заявил, что если его команда сыграет неудачно и в матче против Украины, то «ему здесь делать нечего».

Вот так прямо и по-мужски специалист говорил о своей отставке. Причем, я в этом абсолютно не сомневаюсь, разговор о возможной отставке Гашека был спровоцирован не только, или даже не столько разгромом от сборной Грузии, а в первую очередь провалом на Евро-2024. Там, напомню, чехи заняли последнее место в группе.

Сейчас можно было бы умничать и проводить параллели. Дескать, ничего не напоминает? Но я этого делать не буду, ведь и так все шито белыми нитками: ситуация с Гашеком и его командой как две капли воды похожа на ситуацию с Ребровым и сборной Украины. С той лишь разницей, что у нашего тренера не нашлось ни прямоты, ни мужества заявить о том, что «ему здесь делать нечего».

Собственно, Сергей Ребров заслуживал на отставку еще по итогам Евро-2024. Но вместо отставки получил единогласный одобрямс от УАФ. Я не буду сейчас топтаться по дружбе президента нашей футбольной ассоциации и ее первого вице-президента, а заодно и главного тренера национальной команды. Андрей Шевченко – отнюдь не Ли Куан Ю, и искоренять проблемы отечественного футбола путем посадки за решетку трех своих друзей он точно не будет.

Однако в данном случае вопрос не в Андрее Николаевиче. Я уверен, что в данном случае вопрос в Сергее Станиславовиче. Я всегда считал его адекватным и профессиональным. И когда он был в шкуре футболиста, и когда перешел на тренерскую стезю. Более того, я был уверен, что лоббирование тогдашним руководителем федерации Павелко именно кандидатуры Реброва на вакантный после демарша Шевченко пост является единственно правильным решением в сложившейся ситуации.

Однако с момента вхождения на должность главного тренера главной команды страны Сергей Ребров поменялся. Прошел всего год, и вместо адекватного, толкового человека лично я вижу двуединую тень Олега Блохина и Александра Петракова. Высокомерие, отмазки, перекладывание вины, уход от ответа. Оно что, по-настоящему токсичное, это кресло главного тренера сборной?

Или проблема, все-таки, не в кресле, а в человеке?

Тогда мне тем более непонятна эта метаморфоза с Ребровым. И в данном случае мне не за себя обидно, а за человека, которого я искренне считал адекватным профессионалом. Что с ним сталось, а?

Пускай у тебя не сложилось на Евро, с кем не бывает. С испанцами разве. Но нужно было хотя бы объективно «исповедоваться». Ребров обещал, что проведет публичный анализ выступлений сборной на ЧЕ-2024. Но не сделал этого. Мол, была же пресс-конференция в Доме футбола, этого достаточно. Этого недостаточно.

Не сумел или не захотел Сергей Станиславович тщательно подойти и к вопросу выбора футболистов на новый игровой цикл – к матчам Лиги наций. Выбор был проведен формально. В этом теперь уже нет ни капли сомнений. Как нет и капли сомнений в том, что вызванные Ребровым игроки не стали биться за своего тренера. Не говоря уже о таком «пустяке», как биться за свою страну.

УАФ

После поражения от Албании Ребров разнес игру своей команды в защите. Хотя не так давно публично заявлял, что критиковать своих подопечных, перекладывая на них вину, это неправильно.

Я не хочу грешить против истины: определенные выводы после поражения от Албании главным тренером сборной Украины были сделаны. Во всяком случае, в игре против Чехии с нашей стороны не было хотя бы апатии, хотя бы безнадеги. Но черт побери, этого ведь мало! Этого же ничтожно мало, если мы говорим о действительно главной команде страны, о лице нашего футбола.

Честно, я не хочу видеть такое лицо. Я больше не хочу видеть эти лица. Я не хочу больше видеть эти морды. Уж извините меня за прямоту. Но самодовольные, циничные, зажравшиеся морды, привыкшие всегда жить в параллельной реальности – будь то мирное время, или будь то война – им ведь пофиг, они в «пузыре». Они в своих лондонах, мальдивах, инстаграмах, мерседесах, барбершопах. Им пофиг на все. И на всех нас. На тех, кто по другую сторону этого «пузыря», кто отдает свои последние копейки на очередной сбор. И в пользу нашего бедного футбола тоже.

Поэтому в сложившейся ситуации я могу всего лишь ответить подобным образом. Мне вы тоже безразличны, самодовольные, циничные и зажравшиеся…

Но все-таки, параллельно с этим, я по-детски оставляю себе возможность верить, что в нашей стране таки найдутся футболисты, которым таки не безразлична футболка в цветах нашего национального флага. И что такие футболисты в обозримом будущем будут играть в главной команде страны.

Под руководством уже другого тренера. Такого, которого не испаскудит ни высокая должность, ни высокая зарплата. А вот нынешнего тренера мы, наверное, уже потеряли…

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статьи эксклюзив Сергей Ребров сборная Украины по футболу Чехия - Украина
Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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Комментарии 31
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Boodya
Як завжди, найкращий автор на сайті, з правдивою статтею 
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+5
SanYa_TheBest
Не треба гнати на Реброва. Він - великий тренер. Він же аж сам Ференцварош тренував!
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+4
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Boodya
Після того, як тренер переніс всю відповідальність за провал на Євро, команда приречена, бо футболісти не будуть битись за тренера, який з легкістю може на прес-конференції перейти на особистості.
Все просто, тренер себе "зашкварив" перед гравцями і вболівальниками, йому б піти, але зверхність і самовпевненість не дає.
Додати до цього тотальне невміння змінюватись і змінювати, бути авторитетом і виходить, що нас чекає "пекельне борошно", сподіваюсь, до кінця ЛН (але, нажаль, сумніваюсь, що він піде)
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+4
Mamay
Біда в тому що те кодло все в одній упряжці і тренери і федерація і журналісти і агенти і президенти і так звані експерти, тому змін не буде бо їм головне бабло а все решта насрати і тому сєрьожа себе так веде на незручні запитання ухмиляється мол ви хто такі ми тут все рішаємо😡
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+3
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inflicted
Гарний матеріал
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+3
👮м👮у👮с👮о👮р👮а👮
После такого позора, ребров муСорило не идти должен, а бежать ко мне, чтобы быстрей пососать х#й у моей собаки.
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+3
Андрій Лупак
Пам'ятаю колись ось так стрімко та невпинно деградував наш хокей, коли дивився ще у 2008, 2009, 2010, 2011 були надії на вихід в еліту, а потім просто ми почали опускатись нижче й нижче. Таке враження, що футбольна збірна знаходить на цьому шляху і нас скоро перестане рятувати навіть те, що на Євро грають 24 збірні і туди може потрапити кожна друга європейська команда. Якщо раніше були амбіції на виграш групи, то тепер питання стоїть про те, щоби хоч не вилетіти в групу  C. 
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+2
GloryUkraine
Збірна України ніколи не була стабільною тривалий час. Декілька матчів на топовому рівні, а далі знов ті самі валідольні граблі.  А нинішня команда, яка ніби прогнозувалася як дуже перспективна, і взагалі, не знаю навіть яке правильне слово підібрати, слабенька у всіх ланках. 
Я більш ніж впевнений, що знайти хорошого іноземного тренера зараз не вдасться, а підписання якогось другосортного ноунейма нічого хорошого не дасть.
Можливо Вернидуба назначити, або повернути Петракова?
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+1
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mastorent
правильная статья. всё по делу. сборная нынче - зажравшееся быдло с такой же европеоидной гнидой во главе. кучка подкормышей, которым пасрать на всё. ну и нам на них пасрать, раз так.
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0
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
МАИ ХАРОШЕИ   НАДА ПРИСЕСТЬ НА КАЛЕНЬКИ ЦАРЯ РЕНАТА  И УМАЛЯТЬ АТПУСТИТЬ ВЕЛИКАВА И МАГУЧЕВА ДАРЕО СЕРНУ ВАЗГЛАВИТЬ СБОРНУЮ  ЛУДШАВА РЕШЕНЕЯ НЕТУ 
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0
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COBA
Він не йде, він  повзе в зворотному напрямку.
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0
Stanislav Matusevych
Я б продовжив заголовок і дописав до нього, куди саме іде Ребров. Але з ним-то усе зрозуміло давно. Не менш сумним, як робота головного тренера збірної, є факт, що тільки зараз, коли команда пробила чергове дно, так звані футбольні експерти нарешті почали ставити питання про відставку недотренера. Та й то далеко не всі. Коли насправді про деградацію команди потрібно було казати мінімум пів року тому. Оскільки нині в нашій країні добитися позитивних змін можна лише за допомогою широкого розголосу та громадянського тиску в соцмережах. А розголос пішов тільки зараз, тому на нас очікує дивізіон С Ліги націй, як мінімум, бо до того тренера ніхто не змінить. Як максимум - ще й провалений відбір до ЧС, якщо осіннього розголосу виявиться недостатньо.
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0
KirTheKing
там нездоровая обстановка в команде.. на старых видео было видно, что в раздевалке шева ведет себя как хозяин, как барин.. а ребров стоит рядом и боится слово сказать.. отсюда и неуважение команды к главному тренеру думаю..
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0
Xvalenok03
В 14 и 15 годах ребров выиграл чемпионат Украины. Во главе динамы. Все, динамовские в первую очередь, восхищались его талантом.
Хотя адекватные люди говорили - его успех благодаря известным проблемам конкурента, шахты. 
Потом была мадьярщина. Успех вроде подтвердил его таланты. 
Потом были арабы и их чемпионаты. Те места куда едут на заработки. Какой-то успех и дальше все хуже и хуже. 
Спасением было бронирование места главного тренера в сборной Украины. Под него даже переворот в уаф (ффу)  сделали. Заменили павелку на ручного шевченко. 
Снова, в первую очередь динамовские, все были в восторге. Ведь снова динамовские при власти. 
А потом пошло все по наклонной. 
И те кто раньше пел осанну реброву и шевченко теперь кричат - анафема.
Страдает сборная. 
Страдает Украина и ее болельщики. 
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-1
Walle
Та ребров та шевченко це тупо потвори. Як можна від спеціалістів, яких безмежно поважаєш, впасти до рівня, коли навіть слухати та бачити їх не хочеш, вони ж просто огидні. Чергове кумівство на важливих посадах, де один одного покривають, розкрадають гроші і навіть не соромляться цього
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-1
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дыряво с пердя🤣
Геть банду геть! динамовское сердце геть!
 
 
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-1
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