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  4. «Надоело». Федецкий рассказал, что стоит изменить в игре сборной Украины
Лига наций
11 сентября 2024, 21:43 |
1898
0

«Надоело». Федецкий рассказал, что стоит изменить в игре сборной Украины

Артем предлагает изменить тактику

11 сентября 2024, 21:43 |
1898
0
«Надоело». Федецкий рассказал, что стоит изменить в игре сборной Украины
УАФ. Артем Федецкий

10 сентября прошел матч 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Чехии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе Fortuna Arena. Игра завершилась поражением сине-желтых со счетом 2:3.

Украинская команда потерпела два поражения на старте турнира. Сине-желтые занимают последнее место в группе, имея в активе ноль очков.

Бывший капитан сборной Украины Артем Федецкий считает, что украинской команде было бы целесообразно изменить тактику.

«Мы стараемся играть красиво и контролируем мяч, но это немножко уже надоело. Надо наоборот попробовали отдать мяч сопернику, а особенно учитывая то, что у нас скоростные фланги – мы могли бы сыграть и ждать своего шанса на контратаках», – сказал Федецкий.

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Артем Федецкий сборная Украины по футболу сборная Чехии по футболу Лига наций Чехия - Украина
Дмитро Олійник Источник: Игорь Бурбас
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