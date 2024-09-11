«Надоело». Федецкий рассказал, что стоит изменить в игре сборной Украины

10 сентября прошел матч 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Чехии и Украины.

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Поединок состоялся на стадионе Fortuna Arena. Игра завершилась поражением сине-желтых со счетом 2:3.

Украинская команда потерпела два поражения на старте турнира. Сине-желтые занимают последнее место в группе, имея в активе ноль очков.

Бывший капитан сборной Украины Артем Федецкий считает, что украинской команде было бы целесообразно изменить тактику.

«Мы стараемся играть красиво и контролируем мяч, но это немножко уже надоело. Надо наоборот попробовали отдать мяч сопернику, а особенно учитывая то, что у нас скоростные фланги – мы могли бы сыграть и ждать своего шанса на контратаках», – сказал Федецкий.