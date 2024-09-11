Без Месси и Роналду: главные претенденты на Золотой мяч

Издание France Football объявило претендентов на Золотой мяч-2024. Впервые за долгое время в число кандидатов на престижную награду не попали ни Криштиану Роналду, ни Лионель Месси. Добавляет интриги тот факт, что при определении победителя учитываться будут не только результаты клубного сезона, но и выступления игроков на международных турнирах – чемпионате Европы и Кубке Америки.

Отметим, что среди номинантов есть и представитель Украины – нападающий «Ромы» Артем Довбик, который в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром Примеры. Однако его шансы получить Золотой мяч-2024 минимальны.

Обладателя Золотого мяча назовут 28 октября, а сейчас представим рейтинг главных претендентов на престижную награду – с 10-го места по 1-е.

Нико Уильямс, 22 года

Клуб: Атлетик

Достижения в сезоне 2023/24: Кубок Испании, чемпионат Европы.

Getty Images. Нико Уильямс

Выступления Уильямса в прошлом сезоне привлекли внимание клубов и за пределами Испании. Вингер Атлетика оказался одним из самых опасных атакующих игроков в Ла Лиге, и в то же время сохранил некоторые из своих лучших выступлений для Кубка Испании, чем помог вернуть трофей в Бильбао впервые за 40 лет. Разноплановый игрок перенес эту форму на Евро-2024, где он был одним из самых ярких футболистов не только в составе сборной Испании, но и среди всех команд.

Фил Фоден, 24 года

Клуб: Манчестер Сити

Достижения: чемпионат Англии, клубный чемпионат мира, Суперкубок УЕФА.

Getty Images. Фил Фоден

В то время как Кевин Де Брюйне и Эрлинг Холанд пропустили часть сезона из-за травм, Фоден блестяще проявил себя в Сити и провел, возможно, свою лучшую кампанию в карьере. Он оформлял дубли и хет-трики, и в целом очень помог команде выиграть четвертый подряд титул чемпиона страны. За свои выступления полузащитник "горожан" удостоился звания лучшего игрока сезона в АПЛ. К сожалению, Фоден не смог продемонстрировать эту форму на Евро-2024. Летом ему пришлось бороться за то, чтобы проявить себя в составе сборной Англии, несмотря на то, что львы вышли в финал турнира.

Гарри Кейн, 31 год

Клуб: Бавария

Достижения: Золотая бутса

Getty Images. Гарри Кейн

Переход Кейна в Баварию должен был закончить ожидание его первого трофея в карьере, но мюнхенцы завершили сезон без титулов, уступив чемпионство Байеру и проиграв мадридскому Реалу в полуфинале Лиги чемпионов. При этом форвард "рекордмайстра" очень много забивал – в среднем больше гола за матч и вполне заслуженно получил Золотую бутсу. Однако эти усилия отняли много сил у капитана сборной Англии, и он выглядел измученным на чемпионате Европы, что, безусловно, не добавляет ему очков в борьбе за Золотой мяч.

Килиан Мбаппе, 25 лет

Клуб: Реал Мадрид / ПСЖ

Достижения: чемпионат Франции, Кубок Франции, Суперкубок Франции.

Getty Images. Килиан Мбаппе

Мбаппе неплохо провел последний сезон в составе ПСЖ. Его голы обеспечили третий подряд титул Лиги 1 для парижан, но мечта форварда принести европейский успех на Парк де Пренс была разрушена поражением в полуфинале Лиги чемпионов от дортмундской Боруссии. Неудовлетворительные выступления Франции на Евро-2024 привели к дальнейшему разочарованию для Килиана, так как нападающий изо всех сил пытался справиться со сломанным носом и тактикой Дидье Дешама. Но в активе Мбаппе все равно есть 3 трофея.

Тони Кроос, 34 года

Клуб: Реал Мадрид / завершил карьеру

Достижения: чемпионат Испании, Суперкубок Испании, Лига чемпионов.

Getty Images. Тони Кроос

Кроос завершил карьеру так, как и хотел – на вершине и с трофеями. Даже в 34 года он был одним из лучших игроков Реала. Его опыт помогал команде побеждать и в Ла Лиге, и в Лиге чемпионов. Юлиан Нагельсманн уговорил Тони возобновить международную карьеру, пусть и ненадолго. После этого мастеровитый полузащитник показал хорошую игру на Евро-2024, однако Германия потерпела крах в четвертьфинале, положив конец славной карьере Крооса. Тем не менее Тони считается одним из претендентов на Золотой мяч – в первую очередь за счет выступлений на клубном уровне.

Лаутаро Мартинес, 27 лет

Клуб: Интер

Достижения: чемпионат Италии, Суперкубок Италии, Кубок Америки.

Getty Images. Лаутаро Мартинес

Карьера Лаутаро Мартинеса была определена его неспособностью проявлять себя в больших матчах, и казалось, что эта история будет продолжаться после того, как его нереализованный пенальти обрек Интер на вылет из Лиги чемпионов в 1/8 финала против Атлетико. Однако это оказался один из немногих плохих моментов для аргентинца за последние 12 месяцев. За этот период он покорил Серию А и забил 5 голов на Кубке Америки, став лучшим бомбардиром турнира, чем помог своей команде сохранить чемпионский титул.

Дани Карвахаль, 32 года

Клуб: Реал Мадрид

Достижения: чемпионат Испании, Суперкубок Испании, Лига чемпионов, чемпионат Европы.

Getty Images. Дани Карвахаль

Многие эксперты справедливо отмечают, что Карвахаль не получает того признания, которого заслуживает. Дани проявлял себя в важные моменты на протяжении всего сезона, забивая ключевые голы и отдавая результативные передачи, а также отрабатывая в обороне. Его влияние было еще более очевидным, когда он открыл счет в финале Лиги чемпионов, что помогло сливочным завоевать 15-й европейский трофей. Затем опытный фулбек перенес эту форму на международную арену, забив гол в первом матче Евро-2024 за Испанию, после чего стал важным игроком для команды на пути к финалу.

Джуд Беллингем, 21 год

Клуб: Реал Мадрид

Достижения: чемпионат Испании, Суперкубок Испании, Лига чемпионов.

Getty Images. Джуд Беллингем

Беллингем, вероятно, был лучшим игроком мира в первой половине прошлого сезона. Джуд приспособился к новой обстановке в Реале, как ни один другой игрок со времен Криштиану Роналду. Он не только часто забивал, а приносил команде важные голы. Шумиха вокруг него несколько спала в начале 2024 года, отчасти из-за того, что он пропускал матчи из-за травмы и дисквалификации, но он возобновил свою заявку на Золотой мяч, помогая выбить Манчестер Сити из Лиги чемпионов, а затем забил победный гол в Эль Класико. Затем хавбек забил 2 решающих гола за сборную Англии на Евро-2024. Победа над Испанией в финале наверняка принесла бы Беллингему Золотой мяч, но теперь – кто знает.

Родри, 28 лет

Клуб: Манчестер Сити

Достижения: чемпионат Англии, клубный чемпионат мира, Суперкубок УЕФА, чемпионат Европы.

Getty Images. Родри

Родри сейчас, возможно, лучший опорник в мире, и тот факт, что у него также выработалась привычка появляться с решающими голами и передачами — включая удар, который обеспечил чемпионский титул для Сити, — означает, что он привлекает внимание еще большего количества болельщиков и экспертов, которые будут голосовать за Золотой мяч. А тот факт, что испанец стал чемпионом Европы и был признан лучшим игроком турнира, еще больше укрепляет его позиции в борьбе за престижную индивидуальную награду.

Винисиус, 24 года

Клуб: Реал Мадрид

Достижения: чемпионат Испании, Суперкубок Испании, Лига чемпионов.

Getty Images. Винисиус Жуниор

Винисиус считался главным претендентом на Золотой мяч по ходу прошлого сезона. Вернувшись после травмы, он обрел свою лучшую форму. Бразилец отличался результативными действиями во всех турнирах на клубном уровне. Но, возможно, наиболее примечательно то, что вингер был одним из лучших игроков Реала в обоих матчах полуфинала Лиги чемпионов против Баварии, а затем он зажег Уэмбли в финале, забив второй гол в победном поединке против Боруссии. Однако лето пошло у Винисиуса не по плану. На Кубке Америки он забил только 2 гола, а его команда вылетела уже в четвертьфинале. Станет ли этот факт определяющим в борьбе за Золотой мяч, узнаем 28 октября.

Текст: meta.ua/sport