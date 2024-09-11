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  4. Ребров объяснил, почему сборная Украины не играла так агрессивно, как чехи
Лига наций
11 сентября 2024, 10:07 |
2895
4

Ребров объяснил, почему сборная Украины не играла так агрессивно, как чехи

Украинская команда потерпела второе поражение в Лиге наций

11 сентября 2024, 10:07 |
2895
4
Ребров объяснил, почему сборная Украины не играла так агрессивно, как чехи
УАФ. Сергей Ребров

10 сентября прошел матч 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Чехии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе Fortuna Arena. Игра завершилась поражением сине-желтых со счетом 2:3.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров ответил на вопросы журналистов после матча, почему Украина не играла так агрессивно, как чехи.

– Почему наша команда не играет так агрессивно, как чехи?

– Я не говорил, что мы не играли агрессивно. Да, Чехия дома действовала очень агрессивно. Но и мы старались отбирать мяч, после пропущенного гола мы много прессинговали, сравняли счет благодаря прессингу и отбору. Я не могу сказать, что мы не были агрессивны. И во втором тайме мы старались все делать. Еще раз говорю, я благодарен игрокам, они сделали все. Если посчитать, сколько мы создали моментов, то этого хватило бы на несколько игр.

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видео Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Чехии по футболу Лига наций Чехия - Украина
Дмитро Олійник Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 4
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Gargantua81
Албания мне понравилась, они сыграли действительно сильно. А вот Чехия вчера это очень слабая команда.
Многие сейчас пишут, что сбУ сыграла сильнее с чехами, чем в первом матче. Я счиатю, что все наоборот. Моментов создали больше, но только потому, что соперник во втором тайме остановился (похоже как словаки на Евро). Любая классная команда во втором тайме накидала бы чехам полную торбу голов. 
Но на самом деле Украина сыграла второй матч хуже чем первый. были эмоции и индивидуальное мастерство. Моментами блистали Мудрик, Цыганков и Забарный. Командная игра была неуправляемой и спонтанной. 
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+2
dikobraz 100
мені ребров хуже сєпара с донбаса вже... "вина команди а не моя" -весь наротив цьго плишивого фізрука
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+1
T-800
Аргентина была монструозна в отборе к ЧМ 2002 и сейчас уверенно на 1-м месте, тогда праймовый Эквадор и теперь Колумбия
а в финальной части Бразилия и Германия (Италия/ от УЕФА финалист) скажут мы тут главные
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-1
T-800
даже Бразилии могут по 10 раз проигрывать в отборе как к ЧМ 2002 или ЧМ 2026?
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-5
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