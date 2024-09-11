Ребров объяснил, почему сборная Украины не играла так агрессивно, как чехи

10 сентября прошел матч 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Чехии и Украины.

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Поединок состоялся на стадионе Fortuna Arena. Игра завершилась поражением сине-желтых со счетом 2:3.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров ответил на вопросы журналистов после матча, почему Украина не играла так агрессивно, как чехи.

– Почему наша команда не играет так агрессивно, как чехи?

– Я не говорил, что мы не играли агрессивно. Да, Чехия дома действовала очень агрессивно. Но и мы старались отбирать мяч, после пропущенного гола мы много прессинговали, сравняли счет благодаря прессингу и отбору. Я не могу сказать, что мы не были агрессивны. И во втором тайме мы старались все делать. Еще раз говорю, я благодарен игрокам, они сделали все. Если посчитать, сколько мы создали моментов, то этого хватило бы на несколько игр.