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Премьер-лига
Левый Берег
15.09.2024 15:30 - : -
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
12 сентября 2024, 11:20 | Обновлено 12 сентября 2024, 11:23
53
0

Левый Берег – Кривбасс. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 6-го тура Украинской Премьер-лиги

12 сентября 2024, 11:20 | Обновлено 12 сентября 2024, 11:23
53
0
Левый Берег – Кривбасс. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В воскресенье, 15-го сентября, состоится матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Левый Берег» и «Кривбасс» Кривой Рог.

Матч пройдет на поле стадиона «Арена Левый берег», начало – в 15:30.

Команда «Левый Берег» после 5 туров в чемпионате Украины занимает в турнирной таблице 10-е место, имея 6 очков. У криворожского «Кривбасса» 7 пунктов после 4 поединков и 8-я позиция.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Левый Берег» – «Кривбасс», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Александрия 4 4 0 0 10 - 5 12
2 Полесье 4 3 1 0 10 - 2 10
3 Рух Львов 4 3 0 1 13 - 3 9
4 ЛНЗ Черкассы 5 3 0 2 6 - 5 9
5 Динамо Киев 3 3 0 0 6 - 2 9
6 Заря 5 3 0 2 6 - 6 9
7 Ворскла 4 2 1 1 6 - 6 7
8 Кривбасс 4 2 1 1 4 - 4 7
9 Шахтер Донецк 4 2 0 2 9 - 5 6
10 Левый берег 5 2 0 3 4 - 6 6
11 Карпаты Львов 5 1 2 2 6 - 6 5
12 Верес 5 1 1 3 3 - 7 4
13 Черноморец 5 1 0 4 2 - 7 3
14 Ингулец 5 0 3 2 3 - 9 3
15 Колос К 5 0 2 3 3 - 6 2
16 Оболонь 5 0 1 4 2 - 14 1
Полная таблица
Прогноз Sport.ua
Левый Берег
15 сентября 2024 -
15:30
Кривбасс
Обе забьют - да 1.75 Сделать ставку
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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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