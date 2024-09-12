В воскресенье, 15-го сентября, состоится матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Левый Берег» и «Кривбасс» Кривой Рог.

Матч пройдет на поле стадиона «Арена Левый берег», начало – в 15:30.

Команда «Левый Берег» после 5 туров в чемпионате Украины занимает в турнирной таблице 10-е место, имея 6 очков. У криворожского «Кривбасса» 7 пунктов после 4 поединков и 8-я позиция.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Левый Берег» – «Кривбасс», за которой можно следить в украинской версии сайта.

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Александрия 4 4 0 0 10 - 5 12 2 Полесье 4 3 1 0 10 - 2 10 3 Рух Львов 4 3 0 1 13 - 3 9 4 ЛНЗ Черкассы 5 3 0 2 6 - 5 9 5 Динамо Киев 3 3 0 0 6 - 2 9 6 Заря 5 3 0 2 6 - 6 9 7 Ворскла 4 2 1 1 6 - 6 7 8 Кривбасс 4 2 1 1 4 - 4 7 9 Шахтер Донецк 4 2 0 2 9 - 5 6 10 Левый берег 5 2 0 3 4 - 6 6 11 Карпаты Львов 5 1 2 2 6 - 6 5 12 Верес 5 1 1 3 3 - 7 4 13 Черноморец 5 1 0 4 2 - 7 3 14 Ингулец 5 0 3 2 3 - 9 3 15 Колос К 5 0 2 3 3 - 6 2 16 Оболонь 5 0 1 4 2 - 14 1 Полная таблица