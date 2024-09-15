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  4. ВЕРНИДУБ: «Не хочу оскорблять Левый Берег, и нашу команду, но...»
Украина. Премьер лига
15 сентября 2024, 21:10 | Обновлено 15 сентября 2024, 21:15
1814
1

ВЕРНИДУБ: «Не хочу оскорблять Левый Берег, и нашу команду, но...»

Главный тренер Кривбасса – о матче 6-го тура УПЛ

15 сентября 2024, 21:10 | Обновлено 15 сентября 2024, 21:15
1814
1
ВЕРНИДУБ: «Не хочу оскорблять Левый Берег, и нашу команду, но...»
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

15 сентября в 15:30 состоялся матч 6-го тура УПЛ между «Левым Берегом» и «Кривбассом» – 0:1. Главный тренер криворожского клуба Юрий Вернидуб прокомментировал победу своих подопечных:

– Игра была равной. Не хочу оскорблять «Левый Берег» и нашу команду, но то, что было сегодня на поле… Единственное порадовало, что мы взяли три очка. Сам футбол был не тот, что я хотел бы видеть. Но это бывает. Тем более, после перерыва в чемпионате и нашего насыщенного графика в августе, когда мы провели девять матчей меньше чем за месяц. Поэтому в целом считаю, что это нормально. Главное на данном этапе – набирать баллы. И мы их сегодня набрали.

- С трибуны показалось, что эмоции игры омрачили конструктив. Так ли это?

- Во-первых, ребята, которые играли в «Кривбассе», а сейчас в «Левом Береге», это Банада, Семенов, Приходько тоже хотели сегодня победить. Потому что это всегда раздражитель – играть против экс-клуба. Главный же раздражитель для нас – то, что мы сыграли четыре матча, пятый еще не доигранный против «Шахтера», и набрали всего семь очков. Это очень мало, поэтому нужно стабилизироваться и идти дальше. Во-вторых, только вернулись наши сборники.

Бизимана и Соса вернулись к нам только 13 сентября из сборных, где противостояли таким сильным командам, как Нигерия и Гана, и успели провести с «Кривбассом» только одну тренировку. Мне не оставалось другого выбора, как выпускать их с первых минут. Дибанго вообще только вчера приехал в 22:00 к нам в гостиницу, еще и повреждение получил сегодня после выхода на замену, что-то с плечом у него. Потому проблем было много, было много перестановок. Но ничего, мы с этим справимся. Ребята молодцы, отдавались на поле и взяли три очка.

– Старт сезона показался для вашей команды не очень удачным? Вылет из еврокубков…

– Вы знаете, было очень тяжело. Не знаю, насколько тяжело «Шахтеру» и «Динамо», но нам было действительно непросто в этот период. Много времени провели в переездах, в ожидании границ. Но это для нас школа. Еще и с жребием повезло: то «Виктория», то «Бетис». Но ничего ужасного, это опыт. Теперь хотим идти только дальше. Верю в победу Украины, мы обязательно победим. Будем все вместе помогать нашим ВСУ, чтобы преодолеть этих, как их там назвать… извергов.

– Как оцените сегодня качество поля на нашем стадионе?

– Супер. Я знаю, у вас определенные проблемы весной с ним, но сейчас состояние поля просто отличное. Такое впечатление, что это какой-то ковер. Молодцы. Всем благодарю за вопросы и желаю побед вашей команде.

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Юрий Вернидуб Кривбасс Кривой Рог Левый Берег Киев Левый Берег - Кривбасс Евгений Банада чемпионат Украины по футболу
Іван Распутін Источник: ФК Кривбасс
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Роман Роизин
Играли два гавна....
Хотя я за криабас
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