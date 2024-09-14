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  4. Левый Берег – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Украина. Премьер лига
14 сентября 2024, 14:32 |
74
0

Левый Берег – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В двух последних матчах дебютанты элитного дивизиона набрали максимальное количество очков

14 сентября 2024, 14:32 |
74
0
Левый Берег – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В воскресенье 15 сентября состоится поединок 6-го тура украинской Премьер-Лиги, в котором футболисты «Левого Берега» будут принимать «Кривбасс». В турнирной таблице команды разделяет всего одно очко, но у криворожцев игра в запасе. Это незавершенная встреча с «Шахтером», которая была прервана на 50-й минуте из-за воздушной тревоги.

Левый Берег

Дебютанты Премьер-Лиги начали новый сезон неудачно, проиграв три матча подряд. Однако затем подопечные Виталия Первака нанесли поражение «Черноморцу» 1:0, после чего в предыдущем туре в гостях победили «Верес» 3:1.

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Похоже, что киевский коллектив уже освоился в компании сильнейших клубов страны и готовый дать бой любому сопернику. Это было видно еще в матче третьего тура с действующим чемпионом Украины донецким «Шахтером», где только единственный гол помог именитому клуба добиться успеха в игре с новичком элитного дивизиона. А затем последовали две победы, о которых выше шла речь.

Особенно в составе «Левого Берега» выделяется вратарь команды Максим Механив. Благодаря его надежной игре значительно уверенней себя чувствуют защитники. А четыре гола в ворота соперников пока забили разные футболисты – Андрей Якимив, Клим Приходько, Тарас Галас и Руслан Дедух.

Интересно, что один из них Клим Приходько родился в Кривом Роге, а его отец Геннадий Приходько много лет находится в структуре «Кривбасса», тренируя как молодежные команды, так и основную. Поэтому для Клима предстоящий матч имеет особый подтекст. Сам игрок, кстати, еще не решил, будет ли он праздновать забитый гол, если у него получится отличиться.

Кривбасс

Что касается бронзовых призеров предыдущего чемпионата, то пока они выступают неровно, чередую хорошие матчи с не очень удачными. Так, в активе «Кривбасса» уже есть две победы, причем над теми же командами, которые обыгрывал и «Левый Берег». У одесситов подопечные Юрия Вернидуба выиграли 1:0 и в Ровно победили 2:0. Однако в игре с другими дебютантами Премьер-Лиги «Карпатами» криворожцы потерпели поражение с крупным счетом 0:3, а в четвертом туре дома не смогли взять три очка в поединке с «Ингульцом» - ничья 1:1.

Здесь можно еще вспомнить провальное выступление «Кривбасса» в еврокубках, где были проиграны все четыре поединка квалификации Лиги Европы и Лиги конференций. В общем, пока многое не получается у команды, которая в прошлом сезоне смотрелась значительно ярче и интереснее.

А еще во время международной паузы трое легионеров «Кривбасса» вызывались в свои национальные сборные. Так, Иван Дибанго слетал к себе на родину в Камерун, хотя и не сумел сыграть в двух матчах Кубка африканских наций, оставаясь в запасе. Зато Дхихад Бизимана провел оба поединка в составе сборной Руанды, причем являясь ее капитаном. Также в двух матчах в составе сборной Нигера отыграл Даниэль Соса.

Статистика матчей

На уровне Премьер-Лиги команды еще не встречались.

Ориентировочные составы:

«Левый Берег»: Механив, Дударенко, Шаповал, Семенов, Соколов, Банада, Дедух, Н.Когут, Приходько, Синица, Сухоручко

«Кривбасс»: Клищук, Бандейра, Романчук, Стецьков, Дибанго, Драмбаев, Кузык, Бизимана, Вакулко, Микитишин, Соса

Прогноз на противостояние:

Хозяева поля сейчас явно на подъеме, а «Кривбасса» с трудом входит в новый сезон. Так что шансы команд немного выровнялись. И все же предположим, что с минимальным преимуществом выиграют гости.

15 сентября, воскресенье

«Левый Берег» – «Кривбасс»
Киевская область. Стадион «Левый Берег». 15:30
ТВ-трансляция на телеканале УПЛ ТВ
ЛЕВЫЙ БЕРЕГ – КРИВБАСС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)
Прогноз Sport.ua — 1:2

Прогноз Sport.ua
Левый Берег
15 сентября 2024 -
15:30
Кривбасс
Победа Кривбасса 1.65 Сделать ставку
Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Александрия 5 4 1 0 10 - 5 13
2 Полесье 4 3 1 0 10 - 2 10
3 Рух Львов 4 3 0 1 13 - 3 9
4 ЛНЗ Черкассы 5 3 0 2 6 - 5 9
5 Динамо Киев 3 3 0 0 6 - 2 9
6 Заря 5 3 0 2 6 - 6 9
7 Ворскла 4 2 1 1 6 - 6 7
8 Кривбасс 4 2 1 1 4 - 4 7
9 Шахтер Донецк 4 2 0 2 9 - 5 6
10 Левый берег 5 2 0 3 4 - 6 6
11 Карпаты Львов 5 1 2 2 6 - 6 5
12 Верес 5 1 1 3 3 - 7 4
13 Черноморец 5 1 0 4 2 - 7 3
14 Ингулец 5 0 3 2 3 - 9 3
15 Колос К 5 0 2 3 3 - 6 2
16 Оболонь 6 0 2 4 2 - 14 2
Полная таблица

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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