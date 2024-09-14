Левый Берег – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
В двух последних матчах дебютанты элитного дивизиона набрали максимальное количество очков
В воскресенье 15 сентября состоится поединок 6-го тура украинской Премьер-Лиги, в котором футболисты «Левого Берега» будут принимать «Кривбасс». В турнирной таблице команды разделяет всего одно очко, но у криворожцев игра в запасе. Это незавершенная встреча с «Шахтером», которая была прервана на 50-й минуте из-за воздушной тревоги.
Левый Берег
Дебютанты Премьер-Лиги начали новый сезон неудачно, проиграв три матча подряд. Однако затем подопечные Виталия Первака нанесли поражение «Черноморцу» 1:0, после чего в предыдущем туре в гостях победили «Верес» 3:1.
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Похоже, что киевский коллектив уже освоился в компании сильнейших клубов страны и готовый дать бой любому сопернику. Это было видно еще в матче третьего тура с действующим чемпионом Украины донецким «Шахтером», где только единственный гол помог именитому клуба добиться успеха в игре с новичком элитного дивизиона. А затем последовали две победы, о которых выше шла речь.
Особенно в составе «Левого Берега» выделяется вратарь команды Максим Механив. Благодаря его надежной игре значительно уверенней себя чувствуют защитники. А четыре гола в ворота соперников пока забили разные футболисты – Андрей Якимив, Клим Приходько, Тарас Галас и Руслан Дедух.
Интересно, что один из них Клим Приходько родился в Кривом Роге, а его отец Геннадий Приходько много лет находится в структуре «Кривбасса», тренируя как молодежные команды, так и основную. Поэтому для Клима предстоящий матч имеет особый подтекст. Сам игрок, кстати, еще не решил, будет ли он праздновать забитый гол, если у него получится отличиться.
Кривбасс
Что касается бронзовых призеров предыдущего чемпионата, то пока они выступают неровно, чередую хорошие матчи с не очень удачными. Так, в активе «Кривбасса» уже есть две победы, причем над теми же командами, которые обыгрывал и «Левый Берег». У одесситов подопечные Юрия Вернидуба выиграли 1:0 и в Ровно победили 2:0. Однако в игре с другими дебютантами Премьер-Лиги «Карпатами» криворожцы потерпели поражение с крупным счетом 0:3, а в четвертом туре дома не смогли взять три очка в поединке с «Ингульцом» - ничья 1:1.
Здесь можно еще вспомнить провальное выступление «Кривбасса» в еврокубках, где были проиграны все четыре поединка квалификации Лиги Европы и Лиги конференций. В общем, пока многое не получается у команды, которая в прошлом сезоне смотрелась значительно ярче и интереснее.
А еще во время международной паузы трое легионеров «Кривбасса» вызывались в свои национальные сборные. Так, Иван Дибанго слетал к себе на родину в Камерун, хотя и не сумел сыграть в двух матчах Кубка африканских наций, оставаясь в запасе. Зато Дхихад Бизимана провел оба поединка в составе сборной Руанды, причем являясь ее капитаном. Также в двух матчах в составе сборной Нигера отыграл Даниэль Соса.
Статистика матчей
На уровне Премьер-Лиги команды еще не встречались.
Ориентировочные составы:
«Левый Берег»: Механив, Дударенко, Шаповал, Семенов, Соколов, Банада, Дедух, Н.Когут, Приходько, Синица, Сухоручко
«Кривбасс»: Клищук, Бандейра, Романчук, Стецьков, Дибанго, Драмбаев, Кузык, Бизимана, Вакулко, Микитишин, Соса
Прогноз на противостояние:
Хозяева поля сейчас явно на подъеме, а «Кривбасса» с трудом входит в новый сезон. Так что шансы команд немного выровнялись. И все же предположим, что с минимальным преимуществом выиграют гости.
15 сентября, воскресенье
|«Левый Берег» – «Кривбасс»
|Киевская область. Стадион «Левый Берег». 15:30
|ТВ-трансляция на телеканале УПЛ ТВ
|ЛЕВЫЙ БЕРЕГ – КРИВБАСС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
|Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)
|Прогноз Sport.ua — 1:2
15:30
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Александрия
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|2
|Полесье
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|3
|Рух Львов
|4
|3
|0
|1
|13 - 3
|9
|4
|ЛНЗ Черкассы
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|5
|Динамо Киев
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|6
|Заря
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|7
|Ворскла
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|8
|Кривбасс
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|9
|Шахтер Донецк
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|10
|Левый берег
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|11
|Карпаты Львов
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|12
|Верес
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|13
|Черноморец
|5
|1
|0
|4
|2 - 7
|3
|14
|Ингулец
|5
|0
|3
|2
|3 - 9
|3
|15
|Колос К
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|16
|Оболонь
|6
|0
|2
|4
|2 - 14
|2
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