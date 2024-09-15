15.09.2024 15:30 – FT 0 : 1
Украина. Премьер лига15 сентября 2024, 19:05 | Обновлено 15 сентября 2024, 19:12
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Левый Берег – Кривбасс – 0:1. Как забил Задерака. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 6-го туру УПЛ
15 сентября 2024, 19:05 | Обновлено 15 сентября 2024, 19:12
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15 сентября состоялся матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги.
Криворожский «Кривбасс» на выезде обыграл «Левый Берег» со счетом 1:0.
Единственный в матче гол для команды гостей забил Максим Задерака.
УПЛ. 6-й тур, 15 сентября
Левый Берег – Кривбасс – 0:1
Гол: Задерака, 81
Видео гола и обзор матча
События матча
81’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Задерака (Кривбасс).
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