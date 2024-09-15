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  4. Левый Берег – Кривбасс – 0:1. Как забил Задерака. Видео гола и обзор
Премьер-лига
Левый Берег
15.09.2024 15:30 – FT 0 : 1
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
15 сентября 2024, 19:05 | Обновлено 15 сентября 2024, 19:12
447
0

Левый Берег – Кривбасс – 0:1. Как забил Задерака. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 6-го туру УПЛ

15 сентября 2024, 19:05 | Обновлено 15 сентября 2024, 19:12
447
0
Левый Берег – Кривбасс – 0:1. Как забил Задерака. Видео гола и обзор
УПЛ

15 сентября состоялся матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги.

Криворожский «Кривбасс» на выезде обыграл «Левый Берег» со счетом 1:0.

Единственный в матче гол для команды гостей забил Максим Задерака.

УПЛ. 6-й тур, 15 сентября

Левый Берег – Кривбасс – 0:1

Гол: Задерака, 81

Видео гола и обзор матча

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Задерака (Кривбасс).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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