Победный джокер. Кривбасс на выезде обыграл Левый Берег

Футболисты «Кривбасса» сразу же включили скорости. Хозяева ответили им тем же, но постепенно инициатива основательно перешла на сторону гостей. На острие их атак мобильно действовал Соса, которого слева поддерживал Микитишин, справа – Жан По, а из глубины – Лунев и Вакулка, а также Бизимана.

Игроки «Левого Берега» были вынуждены действовать вторым номером. Лучше им это удавалось в обороне, хуже – в атаке. Сухоручко впереди больше пребывал на голодном пайке, так как не всегда получал мяч от партнеров из середины поля. В принципе, в этом не было ничего удивительно, ведь игру вели гости.

Подопечные Юрия Вернидуба доминировали, но реальных угроз воротам Механива не создавали. Лишь на 23-й минуте им удалась первая по-настоящему забойная атака. Жан По нашел скрытым пасом в штрафной хозяев Сосу, от сразу же пробил в дальний угол – немного неточно. Вскоре после этого ударом издали отметился Микитишин – получилось выше, хоть и с правом на угловой, так как был рекошет.

Примерно после 30-й минуты футболистам «Левого Берега» удалось немного инициативу перехватить. Это привело к росту напряженности во владениях Клищука. И на 39-й минуте хозяевам удался выпад, в которого эффектную точку едва не поставил Банада. Он сходу пробил из района 11-метровой отметки. Получилось выше, да и помощник арбитра зафиксировал положение вне игры. В общем, первый тайм принес «сухую» ничью – 0:0.

После отдыха поединок возобновился по сценарию первого тайма. Воздавалось впечатление, будто и не было никакого отдыха. Гости по-прежнему больше доминировали, а хозяева, действуя вторым номером, старались отодвигать игру подальше от своих ворот и выискивать свои возможности впереди. Так продолжалось больше половины всего второго тайма. Изменения стали происходить лишь после того, как тренеры принялись вносит коррективы в составы.

Как оказалось, скамейка запасных оказалась качественнее у «Кривбасса». У Вернидуба сыграл джокер Задерака. Он на 73-й минуте вышел на поле вместо Жана По, а уже через восемь минут забил гол, ставший победным. Отличиться ему помог Кузик, который отдал длинную диагональ со своей половины поля. Задерака на пас откликнулся, ворвался в штрафную и точно пробил под Механивым.

1:0 – «Кривбасс» взял три очка в довольно-таки непростом поединке и имеет в активе 10 очков. У него 5-я промежуточная позиция в таблице. «Левый Берег» пока 10-й с 6 набранными баллами.

Украинская Премьер-лига. 6-й тур

Левый Берег – Кривбасс – 0:1

Задерака, 81

Бандейра, 67, Романчук, 86

Левый Берег: Механив – Соколов, Якимив, Семенов, Дударенко, Дедух, Банада (Спиваков, 87), Приходько (Галас, 65), Синица (Кобзарь, 90), М.Когут (И.Когут, 65), Сухоручко.

Кривбасс: Клищук – Бандейра (Понедельник, 73), Романчук, Драмбаев, Кузык, Бизимана, Вакулко, Жан По (Задерака, 73), Лунев (Дибанго, 83), Микитишин, Соса (Твердохлеб, 64).

Арбитр: Игорь Пасхал

Стадион: «Левый Берег»

ЛЕВЫЙ БЕРЕГ – КРИВБАСС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Наши оценки:

Замены «Левого Берега»: И.Когут – 5,5, Галас – 5,5, Спиваков – б/о, Кобзарь – б/о.

Замены «Кривбасса»: Твердохлеб – 6,0, Понедельник – 6,0, Задерака – 6,5, Дибанго – б/о.