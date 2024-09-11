Аналог Челси в Первой лиге. Почему путь Металлиста 1925 вызывает вопросы

6 сентября в украинском клубном футболе закрылось летнее трансферное окно-2024, а уже на следующий день, 7 сентября, внимание основной массы отечественных болельщиков было приковано к старту сборной Украины в Лиге наций-2024/25. Матч «сине-желтых» против Албании (1:2), безусловно, затмил все внутренние футбольные поединки – в частности, игры очередного тура Первой лиги, а ведь там происходит также немало интересного.

Например, особое внимание стоит обращать на еще буквально вчерашнего представителя украинской Премьер-лиги амбициозный харьковский «Металлист 1925». После вылета из элитарного дивизиона клубное руководство «желто-синих» не стало, как предполагали некоторые, закрывать проект, а приняло единственно правильное с имиджевой точки зрения решение продолжать соревноваться в Первой лиге. При этом, учитывая возможности нынешнего «Металлиста 1925», амбиции клуба в сезоне-2024/25 заключаются исключительно в том, чтобы по итогам чемпионата вернуться в УПЛ. Ничего другого даже рассматривать не приходится, понимая, насколько «желто-синие» отличаются от большинства других коллективов-участников Первой лиги.

С сентября минувшего года собственником «Металлиста 1925» является 35-летний харьковский бизнесмен Владимир Носов, который сделал себе имя и состояние на рынке криптовалют. Приход человека с фактически неограниченными (естественно, учитывая реальности отечественного футбольного рынка) финансовыми возможностями сулил большие и позитивные перемены для «Металлиста 1925», однако в конечном итоге «что-то пошло не так», и по итогам сезона-2023/24 харьковчане под руководством Виктора Скрипника фактически без шансов вылетели из Премьер-лиги. Это сначала, а затем, буквально через месяц, «желто-синие» не смогли использовать шанс под названием «Турнир четырех», чтобы оказаться в элите в статусе команды, которая заменит прекративший существование «Днепр-1».

После двух кряду серьезных неудач Виктор Скрипник ушел из «Металлиста 1925», а в третьей декаде августа на должность коуча команды был назначен 55-летний Патрик ван Леувен. Приход маститого по украинским меркам нидерландского специалиста в Первую лигу говорил лишь об одном – боссы «Металлиста 1925» и лично Владимир Носов настроены крайне решительно относительно вопроса скорейшего возвращения их многострадального проекта в Премьер-лигу.

Но на старте сезона «Металлист 1925» не впечатляет. Команда пробуксовывает по полной, а в день матча сборной Украины против Албании в Лиге наций, о котором упоминалось в начале данного материала, харьковчане не смогли обыграть одного из номинальных аутсайдеров группы Б Первой лиги вышгородский «Диназ» – ничья 2:2. И это при том, что «желто-синие» дважды вели в счете, а открыли его и вовсе уже на 3-й минуте!

Пока в группе Б, где многие видели «Металлист 1925» однозначным фаворитом, подопечные Патрика ван Леувена занимают лишь седьмое место. В четырех матчах «двадцать пятые» набрали скромные три очка, сыграв трижды вничью и один раз проиграв. Логично, что при таких раскладах у харьковчан еще и отрицательная разница забитых/пропущенных мячей – минус один. А до «Полтавы», которая довольно неожиданно захватила лидерство, уже семь очков отрыва!

ФК Металлист 1925. Патрик ван Леувен

Вообще, говоря глобально, летом нынешнего года «Металлист 1925» стал уж очень сильно напоминать современный «Челси». Нет, не стоит потешаться над автором и спешить высмеивать его взгляды на футбол простым сопоставлением турниров, в которых ныне принимают участие лондонцы и харьковчане. Естественно, аналогия подобного рода является более чем фигуральной, однако отнюдь не лишенной смысла.

Судите сами: собственниками «Челси» являются Тодд Боэли и Бехдад Эгбали – бизнесмены, которые крайне мало знали о футболе до непосредственного прихода туда в качестве инвесторов. В «Металлисте 1925» ситуация в целом похожая, и единственный плюс харьковчан заключается в том, что Носов владеет клубом самостоятельно, что, к счастью для проекта, делает невозможным его конфликт с партнером по бизнесу, что уже, судя по отчетам в СМИ, произошло в «Челси».

Однако Носов, как и Боэли с Эгбали, совершенно не вращался даже на околофутбольной орбите перед своим приходом в «Металлист 1925». Хорошо это или плохо? Пожалуй, в такой плоскости вопрос ставить некорректно, ведь футбол в настоящий момент представляет собой такую же отрасль бизнеса, как и многие другие. Просто Носову, как человеку, добившемуся значительных успехов на бирже криптовалют, все еще предстоит детальнее и серьезнее углубляться в футбольные дела, чтобы и там его проекту сопутствовал успех. Как показал первый сезон «Металлиста 1925» с новым владельцем в Премьер-лиге, Носов далеко не на 100% угадал с назначениями в топ-менеджменте клуба, по причине чего команда с отменными финансовыми возможностями сенсационно покинула элиту украинского футбола.

Вторая очевидная аналогия, которая просматривается между нынешними «Металлистом 1925» и «Челси» – это довольно хаотичная, если не сказать незрелая кадровая политика этих клубов на трансферном рынке. С «синих» уже в открытую потешается вся Англия, ведь в распоряжении Энцо Марески сейчас фактически около 30-40 игроков, что невероятно много, даже учитывая очень плотный и насыщенный график игр. Например, чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Эмманюэль Пети, ранее игравший за «Челси», не стал подбирать слов, характеризуя ситуацию и обозначил все весьма и весьма понятной фразой – «гребаный бардак».

Кадровая ситуация в «Металлисте 1925» сейчас очень близка к тому, что происходит в «Челси». Если опираться только на профайл клуба, представленный на портале Transfermarkt, то выходит, что на контракте у «желто-синих» под первую команду есть сразу 34 исполнителя! Из них аж пять вратарей, причем возраст последних, за исключением 28-летнего Мозиля, плюс/минус одинаковый – 20-22 года. Для чего ван Леувену такой количество киперов и зачем делать ненужную нагрузку на тренерский штаб, заставляя его работать с футболистами, которые априори не рассматриваются под основной состав и первую команду – это уже вопрос профессионализма и ответственности менеджмента перед инвестором.

Этим летом «Металлист 1925» оформил сразу 14 трансферов новых игроков, не считая многочисленные возвращения из аренд. В том числе как минимум за двоих футболистов, если опять же опираться на данные Transfermarkt, были заплачены «живые деньги» в виде компенсаций – 500 тысяч евро «Черноморцу» за Салюка и 120 тысяч евро грузинской «Диле» за Литвиненко. По факту же можно только предполагать, какие подъемные были гарантированы Василию Кравцу, Владиславу Калитвинцеву, Игорю Снурницыну, Евгению Пасичу, Игорю Когуту, Денису Нагнойному, Вячеславу Чурко и Даниилу Варакуте, что они отказались от перспектив продолжения выступлений на уровне УПЛ, приняв приглашение от команды из Первой лиги. Причем команды, которая на текущий момент, по сути, не имеет исторически мощного бекграунда и только находится на пути к формированию собственной славной летописи.

В итоге «Металлист 1925» на старте сезона-2024/25, как и «Челси», а то и хуже, учитывая, что у Марески, в отличие от ван Леувена, была возможность полноценно провести с подопечными межсезонье, оказался в ситуации, когда в клубе есть много очень и очень толковых, по меркам соответствующего дивизиона, исполнителей, однако категорически нет команды в целом. Сама по себе россыпь качественных игроков давать результат не способна, и это уже даже не футбольная теорема, которую каждый раз необходимо доказывать, а нечто вроде аксиомы, и никак иначе.

Чтобы ван Леувену удалось слепить из его нынешних подопечных команду, способную играть друг за друга и добиваться результата, потребуется минимум несколько месяцев. И далеко не факт, что у нидерландца получится, учитывая его прежний негативный опыт в «Шахтере», где ряд лидеров команды банально не воспринял методы работы наставника. Да, в «Металлисте 1925» нет игрока калибра и статуса Судакова, зато там есть, например, Денис Гармаш, которого волевым решением Патрика уже отстранили от тренировок с первой командой, что является уже подтвержденной информацией.

С одной стороны решение ван Леувена по Гармашу вызывает уважение за его твердость, ведь далеко не каждый отечественный наставник осмелился пойти на такой шаг, но с другой… Пока мы не совсем понимаем, какова внутрикомандная поддержка есть у Дениса, и кто в конечном итоге выйдет победителем из этой «баталии» – тренер или футболист, чей авторитет и опыт в Первой лиге видится чем-то просто заоблачным (31 матч за сборную Украины и три чемпионства в Премьер-лиге чего-то да стоят!).

ФК Металлист 1925

А ведь есть у ван Леувена под рукой и ряд других непростых с точки зрения характера исполнителей. Это и любимчик прежнего коуча Владлен Юрченко, который в последние годы путешествовал за Скрипником везде, куда только переходил тренер. И Вячеслав Чурко, которого в марте пресса называла одним из инициаторов скандала, возникшего вокруг матча «Зари» против «Динамо», когда ряд футболистов луганского клуба отказался выходить на поле из-за имевшихся долгов по премиальным и бонусам. И Андрей Борячук, так и не сумевший оправдать надежд в «Шахтере», в том числе и у Патрика ван Леувена, а теперь играющий так, словно он является человеком настроения.

В общем, сам по себе длинный список футболистов, которые есть под рукой у главного тренера, не является благом для команды. Скорее, наоборот, очень многие наставники спешат избавиться от тех, кого считают ненужными, еще до закрытия трансферного окна, чтобы сократить заявку и количество тех, с кем предстоит работать в сезоне, до отметки в 23-25 исполнителей. И именно поэтому в Англии открыто критикуют топ-менеджмент «Челси» и лично Энцо Мареску, которые не смогли оперативно «распихать» тех, кому временно (или уже насовсем) нет места в первой команде, а теперь будут вынуждены распылять силы и эмоции на них как минимум в течение нескольких месяцев, что способно напрямую и исключительно негативно сказаться на результатах.

В «Металлисте 1925», по-видимому, происходит и будет происходить нечто подобное. Пока в клубе не поймут (а сделать это должен, в первую очередь, инвестор), что возможность купить или подписать на рынке многих вовсе не гарантирует дальнейший успех. Футбольная команда – это не игрушка вроде гаража с большим количеством дорогих автомобилей, когда сегодня ты можешь выбрать себе для поездки одну машину, завтра – другую, а послезавтра – третью, и стопроцентно получить от этого удовольствие. Здесь все завязано куда сложнее, речь идет о людях, у каждого из которых, помимо желания заработать, есть еще и характер, амбиции, взгляды на жизнь и работу. Все это тренерскому штабу сперва нужно привести к «общему знаменателю», чтобы затем начать реально воплощать свои тактические идеи в жизнь. И чем больше «слагаемых» в уравнении, тем более затяжным выдастся временной отрезок, необходимый на его успешное решение. Да и то, при условии, что решать поставленную задачу и ломать над ней голову будет тот, кому это вообще под силу…