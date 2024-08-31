Гендиректор Металлиста 1925 пояснил, почему Гармаш переведен в дубль

Трое опытных футболистов харьковского Металлиста 1925 тренируются со второй командой клуба, которая выступает во Второй лиге.

34-летний атакующий хавбек Денис Гармаш, а также два защитника – 31-летние Максим Жичиков и Игорь Курило. Такое решение принял главный тренер Патрика Ван Леувен.

Генеральный директор Металлиста 1925 года Андрей Неделин подтвердил, что ван Леувен не рассчитывает на ветеранов:

«Подобного рода решение является прерогативой тренерского штаба. Никакого конфликта. Патрик не видит Гармаша в команде. В этом процессе никоим образом не задействовано руководящее звено Металлиста 1925.

С моей стороны, будет неправильно комментировать решение ван Леувена. Ничего экстраординарного не случилось. Я не понимаю, почему это вызвало такой резонанс».

Опытный хавбек Денис Гармаш также подтвердил, что его отстранили от первой команды Металлиста 1925.