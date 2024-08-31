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  4. Гендиректор Металлиста 1925 пояснил, почему Гармаш переведен в дубль
Украина. Первая лига
31 августа 2024, 03:59 | Обновлено 31 августа 2024, 04:14
209
1

Гендиректор Металлиста 1925 пояснил, почему Гармаш переведен в дубль

Андрей Неделин подтвердил информацию, что это решение Патрика ван Леувена

31 августа 2024, 03:59 | Обновлено 31 августа 2024, 04:14
209
1
Гендиректор Металлиста 1925 пояснил, почему Гармаш переведен в дубль
ФК Металлист 1925. Денис Гармаш

Трое опытных футболистов харьковского Металлиста 1925 тренируются со второй командой клуба, которая выступает во Второй лиге.

34-летний атакующий хавбек Денис Гармаш, а также два защитника – 31-летние Максим Жичиков и Игорь Курило. Такое решение принял главный тренер Патрика Ван Леувен.

Генеральный директор Металлиста 1925 года Андрей Неделин подтвердил, что ван Леувен не рассчитывает на ветеранов:

«Подобного рода решение является прерогативой тренерского штаба. Никакого конфликта. Патрик не видит Гармаша в команде. В этом процессе никоим образом не задействовано руководящее звено Металлиста 1925.

С моей стороны, будет неправильно комментировать решение ван Леувена. Ничего экстраординарного не случилось. Я не понимаю, почему это вызвало такой резонанс».

Опытный хавбек Денис Гармаш также подтвердил, что его отстранили от первой команды Металлиста 1925.

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Денис Гармаш чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Вторая лига Украины Металлист 1925 Патрик ван Леувен Металлист 1925-2 Харьков Максим Жичиков Игорь Курило Андрей Неделин
Николай Степанов Источник: Украинский футбол
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apepa
Зимой Гармаш расторгнет контракт. Я в этом уверен.
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