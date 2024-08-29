Ван Леувен перевел в дубль Металлиста 1925 скандальную экс-звезду Динамо
Денис Гармаш тренируется со второй командой клуба
Новый главный тренер харьковского «Металлиста 1925» Патрик ван Леувен перевел в дубль сразу трех футболистов первой команды, сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, ненужными коуч определил 34-летнего экс-полузащитника киевского «Динамо» Дениса Гармаша, а также двух 31-летних защитников: Максима Жичикова и Игоря Курило.
Теперь эти 3 футболиста тренируются со второй командой клуба, которая выступает во Второй лиге Украины.
Интересно, что день назад Денис Гармаш забил за «Металлист 1925» в товарищеском матче против «Скалы 1911».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Обладатель «Золотого мяча» поделился впечатлениями от выступления киевлян в ЛЧ
Стали известны все 36 клубов, которые примут участие в осенней стадии ЛЧ