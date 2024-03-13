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  4. Новые подробности скандала в Заре. Известны два инициатора бойкота
Украина. Премьер лига
13 марта 2024, 12:16 | Обновлено 13 марта 2024, 12:40
3883
7

Новые подробности скандала в Заре. Известны два инициатора бойкота

Ситуацию в луганском клубе расшатали Богдан Бутко и Вячеслав Чурко

13 марта 2024, 12:16 | Обновлено 13 марта 2024, 12:40
3883
7
Новые подробности скандала в Заре. Известны два инициатора бойкота
ФК Заря. Богдан Бутко

У луганской «Зари» нет задолженности по зарплате перед футболистами, сообщает Telegram-канал «Заря» Луганск – С Луганском в сердце.

По информации источника, причиной бойкота игроков стали невыплаченные премиальные за выступления в Лиге конференций. Важно, что руководство не отказалось выплачивать игрокам бонусы, а лишь попросило подождать до мая.

Отмечается, что инициаторами бунта стали капитан Богдан Бутко и полузащитник Вячеслав Чурко. Именно они расшатывали атмосферу в клубе и подбивали игроков на бойкот матча против «Динамо».

12 марта усилия двух опытных футболистов вылились в то, что значительная часть игроков сообщили клубу о своих внезапных и разнообразных болезнях. Исключением стали легионеры и Александр Сапутин, а также Дмитрий Мишнев и Игорь Кирюханцев, которые действительно имеют проблемы со здоровьем.

Матч против киевского «Динамо» «Заря» без группы важных футболистов проиграла со счетом 0:2.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Заря Луганск зарплаты долги премиальные Украинская Премьер-лига бойкот Динамо - Заря Вячеслав Чурко Богдан Бутко Дмитрий Мишнев Игорь Кирюханцев Александр Сапутин
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Комментарии 7
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Allegro_Barbaro
Найсмішніше те, що Бутко взагалі ні хвилини не зіграв в Лізі конференцій, а Чурко - в 4ьох матчах, в одному з яких в самому кінці на заміну, тобто по суті повноцінно тільки в 3ьох з 6ти) Ну але премальні хочуть найбільше, головні претенденти))
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+1
dadlismit
Ну если текущих задолженностей по зарплате нет, значит не все так печально. Бутко и Чурко не системообразующие игроки, обычные заробитчане, для которых клуб Заря - пустой звук. Судя по той игре, которую они показывают, могли бы и подождать с премиальными за еврокубки, к тому же видать деньги еще не поступили от УЕФА на счет клуба. Две поганые овцы все стадо портят ...  
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0
Gargantua
отсутствовали также Данченко, Вантух, Батагов, Антюх, Бугай, Хахлев. 
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0
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turist86
Пощастило їм, що зараз не 90-ті роки   
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-1
Max-Morlock
Сослать их в Балканы (Заря)
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-3
OtsoCity
Хвойди вони , суркиси купили бутка та чурка 
Договірна гра була 
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-11
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