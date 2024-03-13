Новые подробности скандала в Заре. Известны два инициатора бойкота
Ситуацию в луганском клубе расшатали Богдан Бутко и Вячеслав Чурко
У луганской «Зари» нет задолженности по зарплате перед футболистами, сообщает Telegram-канал «Заря» Луганск – С Луганском в сердце.
По информации источника, причиной бойкота игроков стали невыплаченные премиальные за выступления в Лиге конференций. Важно, что руководство не отказалось выплачивать игрокам бонусы, а лишь попросило подождать до мая.
Отмечается, что инициаторами бунта стали капитан Богдан Бутко и полузащитник Вячеслав Чурко. Именно они расшатывали атмосферу в клубе и подбивали игроков на бойкот матча против «Динамо».
12 марта усилия двух опытных футболистов вылились в то, что значительная часть игроков сообщили клубу о своих внезапных и разнообразных болезнях. Исключением стали легионеры и Александр Сапутин, а также Дмитрий Мишнев и Игорь Кирюханцев, которые действительно имеют проблемы со здоровьем.
Матч против киевского «Динамо» «Заря» без группы важных футболистов проиграла со счетом 0:2.
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