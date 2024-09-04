Легенда Челси оценил состав «синих», частью которого есть Мудрик

Бывший полузащитник лондонского «Челси» и сборной Франции Эммануэль Пети высказал мнение о раздутости состава у «пенсионеров».

«Я уже говорил, что если бы я был игроком в раздевалке «Челси» прямо сейчас, я бы задавал себе много вопросов. Я бы спрашивал себя, правильно ли я поступил, придя сюда, потому что в раздевалке, вероятно, 40-45 игроков.

Я смеялся над этим вместе с кем-то еще, но это не повод для смеха, потому что как можно провести тренировку с 45 игроками? Максимум – 25, и этого уже достаточно. Но когда у вас 40-45 игроков, как их всех можно сделать счастливыми? Как убедить их ставить команду на первое место, когда между всеми игроками такая конкуренция?

Все они молоды, некоторые из них уже добились больших успехов, но это очень рискованный подход. И, на мой взгляд, единства в команде нет. Мареске и членам его штаба потребуется много времени, чтобы сформировать первый состав.

Нужно установить иерархию в раздевалке между игроками. Если поставить всех игроков на один уровень, когда их у вас 45, это будет гребаный бардак. Это гребаный бардак, это станет адом для тренера.

Если вы спросите Пепа Гвардиолу, Юргена Клоппа, Карло Анчелотти, всех лучших тренеров мира, были бы они рады тренировать 45 игроков каждый божий день, они посмеются над вами», – заявил Пети, который с французской сборной побеждал на Евро и выигрывал чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что в Лондоне оценили 24 минуты Михаила Мудрика в матче «Челси» с «Кристал Пэлас» (1:1) в АПЛ.