В Лондоне оценили 24 минуты Мудрика в матче с Кристал Пэлас

В воскресенье, 1 сентября, в 3-м туре чемпионата Англии лондонский «Челси» на своем поле сыграл вничью 1:1 с «Кристал Пэлас».

Украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных. На поле он появился на 74-й минуте, заменив Мало Гюсто. Голевыми действиями украинец за 24 минуты, включая 8 компенсированных, отметиться так и не сумел.

Авторитетное футбольное издания London.Football поставило Мудрику оценку 6,0. Такого балла удостоено большинство игроков «Челси» за поединок.

«Вступил в игру чуть менее чем за 20 минут до конца матча. Не оказал желаемого влияния», – так охарактеризовало игру Мудрика против «Кристал Пэлас» издание London.Football.

«Челси» после ничьей с «орлами» в таблице АПЛ занимает 11-е место, имея 4 очка из 9 возможных.