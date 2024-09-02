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Англия
02 сентября 2024, 01:52 | Обновлено 02 сентября 2024, 02:01
331
0

В Лондоне оценили 24 минуты Мудрика в матче с Кристал Пэлас

Украинец вышел на замену против «орлов»

02 сентября 2024, 01:52 | Обновлено 02 сентября 2024, 02:01
331
0
В Лондоне оценили 24 минуты Мудрика в матче с Кристал Пэлас
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В воскресенье, 1 сентября, в 3-м туре чемпионата Англии лондонский «Челси» на своем поле сыграл вничью 1:1 с «Кристал Пэлас».

Украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных. На поле он появился на 74-й минуте, заменив Мало Гюсто. Голевыми действиями украинец за 24 минуты, включая 8 компенсированных, отметиться так и не сумел.

Авторитетное футбольное издания London.Football поставило Мудрику оценку 6,0. Такого балла удостоено большинство игроков «Челси» за поединок.

«Вступил в игру чуть менее чем за 20 минут до конца матча. Не оказал желаемого влияния», – так охарактеризовало игру Мудрика против «Кристал Пэлас» издание London.Football.

«Челси» после ничьей с «орлами» в таблице АПЛ занимает 11-е место, имея 4 очка из 9 возможных.

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Михаил Мудрик Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Челси - Кристал Пэлас Челси
Юрій Остроумов Источник: Football London
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