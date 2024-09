Челси потерял очки с удобным для себя соперником. Мудрик вышел в конце игры

1 августа состоялся матч 3-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25 между командами Челси и Кристал Пэлас.

Поединок прошел на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне. Игра завершилась со счетом 1:1.

На 25-й минуте счет открыл форвард пенсионеров Николас Джексон. Ассист отдал Коул Палмер.

Орлы сумели сравнять на старте второго тайма. Эберечи Эзе красивым ударом из-за пределов штрафной поразил ворота Роберта Санчеса.

Украинский вингер Челси Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и появился на поле на 74-й минуте вместо Мало Гюсто. Голевыми действиями украинец отметиться так и не сумел.

Челси впервые за 14 очных поединков не сумел одолеть Кристал Пэлас. Последняя победа орлов над синими датируовалась 1 апреля 2017 года.

В параллельном матче Ньюкасл минимально одолел Тоттенхэм 2:1. Голами за сорок отличились Харви Барнс и Александер Исак, а для шпор единственный мяч в свои ворота оформил Дэн Берн (автогол).

Английская Премьер-лига 2024/25. 3-й тур, 1 августа

Челси – Кристал Пэлас – 1:1

Голы: Джексон, 25 – Эзе, 54

Ньюкасл – Тоттенхэм – 2:1

Голы: Барнс, 37, Исак, 78 – Берн, 56 (автогол)

