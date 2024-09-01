Челси потерял очки с удобным для себя соперником. Мудрик вышел в конце игры
Синие сыграли вничью с Кристал Пэлас, в параллельном матче Ньюкасл одолел Тоттенхэм
1 августа состоялся матч 3-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25 между командами Челси и Кристал Пэлас.
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Поединок прошел на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне. Игра завершилась со счетом 1:1.
На 25-й минуте счет открыл форвард пенсионеров Николас Джексон. Ассист отдал Коул Палмер.
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Орлы сумели сравнять на старте второго тайма. Эберечи Эзе красивым ударом из-за пределов штрафной поразил ворота Роберта Санчеса.
Украинский вингер Челси Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и появился на поле на 74-й минуте вместо Мало Гюсто. Голевыми действиями украинец отметиться так и не сумел.
Челси впервые за 14 очных поединков не сумел одолеть Кристал Пэлас. Последняя победа орлов над синими датируовалась 1 апреля 2017 года.
В параллельном матче Ньюкасл минимально одолел Тоттенхэм 2:1. Голами за сорок отличились Харви Барнс и Александер Исак, а для шпор единственный мяч в свои ворота оформил Дэн Берн (автогол).
Английская Премьер-лига 2024/25. 3-й тур, 1 августа
Челси – Кристал Пэлас – 1:1
Голы: Джексон, 25 – Эзе, 54
Ньюкасл – Тоттенхэм – 2:1
Голы: Барнс, 37, Исак, 78 – Берн, 56 (автогол)
It ends all square.#CFC | #CHECRY pic.twitter.com/OPrEiSzgMr— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 1, 2024
A determined and positive second-half 👏— Crystal Palace F.C. (@CPFC) September 1, 2024
We take home a point 🦅#CPFC // #CHECRY pic.twitter.com/RlaBSJsFjQ
A HUGE WIN AT ST. JAMES' PARK! 🤩 pic.twitter.com/jkzfl83bb3— Newcastle United FC (@NUFC) September 1, 2024
It ends in defeat. pic.twitter.com/nqTma2itdO— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 1, 2024
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