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Челси
01.09.2024 15:30 – FT 1 : 1
Кристал Пэлас
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Англия
01 сентября 2024, 17:29 | Обновлено 01 сентября 2024, 17:31
756
9

Челси потерял очки с удобным для себя соперником. Мудрик вышел в конце игры

Синие сыграли вничью с Кристал Пэлас, в параллельном матче Ньюкасл одолел Тоттенхэм

01 сентября 2024, 17:29 | Обновлено 01 сентября 2024, 17:31
756
9
Челси потерял очки с удобным для себя соперником. Мудрик вышел в конце игры
Getty Images/Global Images Ukraine

1 августа состоялся матч 3-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25 между командами Челси и Кристал Пэлас.

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Поединок прошел на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне. Игра завершилась со счетом 1:1.

На 25-й минуте счет открыл форвард пенсионеров Николас Джексон. Ассист отдал Коул Палмер.

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Орлы сумели сравнять на старте второго тайма. Эберечи Эзе красивым ударом из-за пределов штрафной поразил ворота Роберта Санчеса.

Украинский вингер Челси Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и появился на поле на 74-й минуте вместо Мало Гюсто. Голевыми действиями украинец отметиться так и не сумел.

Челси впервые за 14 очных поединков не сумел одолеть Кристал Пэлас. Последняя победа орлов над синими датируовалась 1 апреля 2017 года.

В параллельном матче Ньюкасл минимально одолел Тоттенхэм 2:1. Голами за сорок отличились Харви Барнс и Александер Исак, а для шпор единственный мяч в свои ворота оформил Дэн Берн (автогол).

Английская Премьер-лига 2024/25. 3-й тур, 1 августа

Челси – Кристал Пэлас – 1:1

Голы: Джексон, 25 – Эзе, 54

Ньюкасл – Тоттенхэм – 2:1

Голы: Барнс, 37, Исак, 78 – Берн, 56 (автогол)

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 9
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Tower Bridge
Миха спас Челси от поражения, потому что Кристал в конце задавил.
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+4
232121
Налетіли на Мудрика, таке враження, що він уже боїться, коли виходить на поле.... Але ж саме Челсі, це просто перетворилося на сільську команду.... Як то кажуть, хто вище б'є, той капітан.... Палмер, Фелікс і ще декілька пацанів, тягнуть цю ніщебродську команду, а решта треба гнати.... ⚽⚽⚽
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+3
Mishgan2507
І був кращим на полі. Джексон знову запоров вихід після геніального пасу Михайла. Вперше пахав, як в атаці, так і в обороні. Не тормозив з рішеннями. Схоже по-троху доходять настанови Марески до голови.
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+3
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Harun Bakircioğlu
Есть чувство, что Мареска наладит игру, но первые полсезона будет как обычно. 
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0
Перець
Гри нема і мабуть не буде 
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-1
serhiy
Для збірної не добре. Треба десь йому шукати свою команду і свого тренера. Бо толку не буде і пропаде,бо деколи в нього щось і получається,тільки його треба вміти використовувати. Даю йому ще трішки авансу,як гравцю збірної.
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-2
ALKOSruLKA
мудрІк... занавіс....
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-3
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