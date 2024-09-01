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  4. Ньюкасл – Тоттенхэм – 2:1. Курьезный автогол шпорам не помог. Видео голов
Чемпионат Англии
Ньюкасл
01.09.2024 15:30 – FT 2 : 1
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
01 сентября 2024, 21:02 | Обновлено 01 сентября 2024, 21:03
237
0

Ньюкасл – Тоттенхэм – 2:1. Курьезный автогол шпорам не помог. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 3-го тура АПЛ 2024/25

01 сентября 2024, 21:02 | Обновлено 01 сентября 2024, 21:03
237
0
Ньюкасл – Тоттенхэм – 2:1. Курьезный автогол шпорам не помог. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

1 сентября состоялся матч 3-го тура АПЛ 2024/25 между командами Ньюкасл и Тоттенхэм.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Сент-Джеймс Парк в Ньюкасле. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сорок.

Английская Премьер-лига 2024/25. 3-й тур, 1 сентября

Ньюкасл – Тоттенхэм – 2:1

Голы: Барнс, 37, Исак, 78 – Берн, 56 (автогол)

Видео голо и обзор матча:

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Исак (Ньюкасл).
56’
ГОЛ ! Автогол забил Дэн Бёрн (Ньюкасл).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Харви Барнс (Ньюкасл).
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Ньюкасл Тоттенхэм Ньюкасл - Тоттенхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор автогол Александер Исак Харви Барнс Дэн Берн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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