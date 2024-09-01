1 сентября состоялся матч 3-го тура АПЛ 2024/25 между командами Ньюкасл и Тоттенхэм.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Сент-Джеймс Парк в Ньюкасле. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сорок.

Английская Премьер-лига 2024/25. 3-й тур, 1 сентября

Ньюкасл – Тоттенхэм – 2:1

Голы: Барнс, 37, Исак, 78 – Берн, 56 (автогол)

Видео голо и обзор матча: