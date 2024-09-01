Англия01 сентября 2024, 21:02 | Обновлено 01 сентября 2024, 21:03
237
0
Ньюкасл – Тоттенхэм – 2:1. Курьезный автогол шпорам не помог. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 3-го тура АПЛ 2024/25
01 сентября 2024, 21:02 | Обновлено 01 сентября 2024, 21:03
237
0
1 сентября состоялся матч 3-го тура АПЛ 2024/25 между командами Ньюкасл и Тоттенхэм.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок прошел на стадионе Сент-Джеймс Парк в Ньюкасле. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сорок.
Английская Премьер-лига 2024/25. 3-й тур, 1 сентября
Ньюкасл – Тоттенхэм – 2:1
Голы: Барнс, 37, Исак, 78 – Берн, 56 (автогол)
Видео голо и обзор матча:
События матча
78’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Исак (Ньюкасл).
56’
ГОЛ ! Автогол забил Дэн Бёрн (Ньюкасл).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Харви Барнс (Ньюкасл).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 сентября 2024, 08:24 52
Михаил провел в АПЛ уже полтора сезона, и никаких поблажек ему делать больше не будут
Футбол | 01 сентября 2024, 20:54 2
Поединок начнется в 21:45 по Киеву
Футбол | 01.09.2024, 12:15
Футбол | 01.09.2024, 17:29
Футбол | 01.09.2024, 01:14
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30.08.2024, 19:19 12
31.08.2024, 18:37 25
30.08.2024, 20:32 2
01.09.2024, 08:48 1
30.08.2024, 17:49 6
31.08.2024, 06:16
31.08.2024, 16:04 43
30.08.2024, 21:13 5