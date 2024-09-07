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Англия
07 сентября 2024, 16:10 | Обновлено 07 сентября 2024, 16:45
793
4

У владельцев Челси конфликт. Хотят выкупить клуб друг у друга

Лондоский клуб переживает непростые времена

07 сентября 2024, 16:10 | Обновлено 07 сентября 2024, 16:45
793
4
У владельцев Челси конфликт. Хотят выкупить клуб друг у друга
Getty Images/Global Images Ukraine. Тодд Боэли

По информации американских СМИ, владельцы «Челси» Тодд Боэли и Бехдад Эгбали имеют небольшой конфликт на почве неудачных выступлений команды после приобретения клуба в 2022 году.

Синие не добились успеха на поле, а собственники вложили более 1 миллиарда фунтов в новых игроков и рассчитывали на другие результаты. При этом многое болельщики и конкуренты высмеивают трансферную политику клуба, который скупает футболистов и дает им контракты на 6-7 лет.

На этом фоне Боэли и Эгбали рассматривают возможность выкупить друг у друга «Челси», чтобы руководить клубом самостоятельно.

В минувшем сезоне команда финишировала в АПЛ на 6-й позиции. В нынешнем «Челси» после трех туров набрал 4 очка.

Летом клуб стал лидером по расходам на новых футболистов – «Челси» потратил 220 миллионов фунтов.

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Челси Тодд Боэли Бехдад Эгбали Михаил Мудрик чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Bloomberg
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Комментарии 4
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OKs100
Просто нужно ещё вложить 5-7 миллиардов в трансферы. Можно летом купить Мбаппе и Холанда по цене 1 миллиард за каждого. 
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0
Виктор Войцеховский
Ахаа. Да это Абрашкины схемы в чистом виде Рассчитано на лохов несведущих
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0
Boodya
Бляха, аби ще не вбили цей клуб своїми тупими діями і трансферами
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0
DK1961
А я все думаю, почему немудрик остатки извилин на поле не доносит? Оказывается эта зараза с верху руководства Челси начинается. Ну да, рыба гниёт с головы...
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0
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