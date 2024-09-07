У владельцев Челси конфликт. Хотят выкупить клуб друг у друга
Лондоский клуб переживает непростые времена
По информации американских СМИ, владельцы «Челси» Тодд Боэли и Бехдад Эгбали имеют небольшой конфликт на почве неудачных выступлений команды после приобретения клуба в 2022 году.
Синие не добились успеха на поле, а собственники вложили более 1 миллиарда фунтов в новых игроков и рассчитывали на другие результаты. При этом многое болельщики и конкуренты высмеивают трансферную политику клуба, который скупает футболистов и дает им контракты на 6-7 лет.
На этом фоне Боэли и Эгбали рассматривают возможность выкупить друг у друга «Челси», чтобы руководить клубом самостоятельно.
В минувшем сезоне команда финишировала в АПЛ на 6-й позиции. В нынешнем «Челси» после трех туров набрал 4 очка.
Летом клуб стал лидером по расходам на новых футболистов – «Челси» потратил 220 миллионов фунтов.
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