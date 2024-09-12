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Премьер-лига
ЛНЗ Черкассы
16.09.2024 18:00 - : -
Колос Ковалевка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
12 сентября 2024, 10:41 |
62
0

Колос – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 сентября в 18:00 состоится матч 6-го тура УПЛ

12 сентября 2024, 10:41 |
62
0
Колос – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В понедельник, 16 сентября, в 18:00 состоится матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Колос» и ЛНЗ.

Команды встретятся на стадионе «Колос» в Ковалевке.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Олег Когут из Тернополя.

Колос – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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