Эксперт назвал 2 виновников 1-го пропущенного гола Украины в игре с Чехией

Известный футбольный специалист Петр Кушлык проанализировал пропущенные голы национальной сборной Украины в матче 2-го тура Лиги наций против национальной команды Чехии (2:3):

«Если анализировать игру в целом, то наша команда уже в который раз пострадала из-за своих же ошибок. Я бы даже сказал, «школьных» ошибок. В первом пропущенном мяче вина Миколенко и Шапаренко.

Во втором вопросы есть к целой группе игроков, которые не смогли отвести угрозу после навеса и позволили мячу отскочить к Шульцу и нанести удар по воротам после отскока.

А третий гол стал следствием назначенного пенальти, которого могло и не быть. Впрочем, имеем то, что имеем».