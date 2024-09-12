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Лига наций
12 сентября 2024, 08:09 | Обновлено 12 сентября 2024, 08:10
2123
2

Эксперт назвал 2 виновников 1-го пропущенного гола Украины в игре с Чехией

Петр Кушлык недоволен действиями Виталия Миколенко и Николая Шапаренко

12 сентября 2024, 08:09 | Обновлено 12 сентября 2024, 08:10
2123
2
Эксперт назвал 2 виновников 1-го пропущенного гола Украины в игре с Чехией
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный футбольный специалист Петр Кушлык проанализировал пропущенные голы национальной сборной Украины в матче 2-го тура Лиги наций против национальной команды Чехии (2:3):

«Если анализировать игру в целом, то наша команда уже в который раз пострадала из-за своих же ошибок. Я бы даже сказал, «школьных» ошибок. В первом пропущенном мяче вина Миколенко и Шапаренко.

Во втором вопросы есть к целой группе игроков, которые не смогли отвести угрозу после навеса и позволили мячу отскочить к Шульцу и нанести удар по воротам после отскока.

А третий гол стал следствием назначенного пенальти, которого могло и не быть. Впрочем, имеем то, что имеем».

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Петр Кушлык сборная Украины по футболу сборная Чехии по футболу Лига наций Николай Шапаренко Чехия - Украина Виталий Миколенко
Дмитро Вербинський Источник: UA-Football
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Wlad West
Это кто?
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serhiy
Хто таке "кушлик" ?
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