ВИДЕО. «Что за х***я?» Жесткий разговор фанов с игроками сборной после игры
Звезды национальной команды выслушали критику от болельщиков
10 сентября прошел матч 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Чехии и Украины. Игра завершилась поражением сине-желтых со счетом 2:3.
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После поединка звездные игроки «сине-желтой» команды – Андрей Ярмоленко, Виталий Миколенко, Роман Яремчук и Илья Забарный – подошли к трибунам стадиона, чтобы поблагодарить украинских болельщиков за поддержку. Однако фанаты были разъярены поражением и начали в нецензурной форме критиковать игроков и игру команды.
ВИДЕО. «Что за х***я?» Жесткий разговор фанов с игроками сборной после матча
@qwqwqb Розговор після мачу 😓🤬🇺🇦#rek #україна🇺🇦 #чехія🇨🇿🇺🇦 ♬ оригінальний звук - VanjaaА🙋🏻
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Та і Ярмола відпрацював, як міг.
А Забарному за що прилетіло?
В мене інше питання, де інші сцикуни, що не змогли набратися сили та підійти к вболівальникам?
По факту, ОДИН голос тричі повторює одне запитання, винесене в заголовок. Більше ніхто нічого. І це називається жорстка розмова. ФанІВ.
Патріотичні фани поливають лайном Тимощука, і одночасно вболівають за клуби анти-українців ахметова, коломойського, суркіса, ярославського та багатьох інших, які десятиліттями були анти-українськими, ватними та були пов'язані з олігархами путіна в бізнесі та справах.