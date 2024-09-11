ВИДЕО. «Что за х***я?» Жесткий разговор фанов с игроками сборной после игры

10 сентября прошел матч 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Чехии и Украины. Игра завершилась поражением сине-желтых со счетом 2:3.

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После поединка звездные игроки «сине-желтой» команды – Андрей Ярмоленко, Виталий Миколенко, Роман Яремчук и Илья Забарный – подошли к трибунам стадиона, чтобы поблагодарить украинских болельщиков за поддержку. Однако фанаты были разъярены поражением и начали в нецензурной форме критиковать игроков и игру команды.

ВИДЕО. «Что за х***я?» Жесткий разговор фанов с игроками сборной после матча