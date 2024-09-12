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  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Ингулец
Украина. Премьер лига
12 сентября 2024, 09:40 |
108
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Ингулец

14 сентября в 13:00 состоится матч 6-го тура УПЛ

12 сентября 2024, 09:40 |
108
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Ингулец
УПЛ

В субботу, 14 сентября, в 13:00 состоится матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Черноморец» и «Ингулец».

Команды встретятся на стадионе «Черноморец» в Одессе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Анастасия Романюк из Ивано-Франковска.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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