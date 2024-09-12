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Лига наций
12 сентября 2024, 10:12 | Обновлено 12 сентября 2024, 10:15
745
1

Назван главный недостаток сборной Украины в матче с Чехией

Сергей Ковалец – о поединок 2-го тура Лиги наций

12 сентября 2024, 10:12 | Обновлено 12 сентября 2024, 10:15
745
1
Назван главный недостаток сборной Украины в матче с Чехией
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший наставник сборной Украины U-21 Сергей Ковалец в эксклюзивном интервью Sport.ua разобрал действия национальной команды в игре со сборной Чехии (2:3) в поединке Лиги наций.

«С точки зрения всех моментов игра нам давалась. Но выигрывает тот, кто меньше ошибается. А ошибки были в командных действиях, и их, к сожалению, было достаточно много. И снова мы говорим о стандартных положениях, о борьбе, подборах. А кто выигрывает борьбу – тот выигрывает матч. Взять в качестве примера пропущенный Украиной второй мяч. Проиграли подбор – и получили гол. Так было и в поединке с Албанией. Если внимательно посмотреть, то на подступах к воротам было семь игроков в желтой форме и только трое в красной. Однако это не помешало албанцам забить второй мяч.

Самый тяжелый элемент в футболе в плане техники – это отбор мяча. Если у тебя человек семь его не отбирают, а только имитируют отбор, то, конечно же, довольно трудно выиграть такой матч. Что касается атаки, то в этом компоненте игры легче психологически: ты бежишь, стремясь создать гол. Много об этом говорят красивых слов: атака, умный пас, хороший удар, эффектное завершение. Но командные действия нашей сборной оставляют желать лучшего», – рассказал Сергей Ковалец.

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Лига наций сборная Украины по футболу Сергей Ковалец Чехия - Украина Сергей Ребров
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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potemkin78
тактика? а что это?
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