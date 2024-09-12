Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Рух

В воскресенье, 15 сентября, в 13:00 состоится матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Ворскла» и «Рух».

Команды встретятся на стадионе «Ворскла» им. Алексея Бутовского в Полтаве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Николай Балакин из Киевской области.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV