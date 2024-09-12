Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Артета продлит контракт с Арсеналом
Англия
12 сентября 2024, 10:23 |
182
0

Артета продлит контракт с Арсеналом

Испанский специалист получил трехлетнее соглашение

12 сентября 2024, 10:23 |
182
0
Артета продлит контракт с Арсеналом
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета согласовал условия нового контракта с клубом, сообщает авторитетный британский журналист Дэвид Орнштейн.

❗️ Больше новостей из АПЛ в Telegram-канале!

По информации источника, новое соглашение между «канонирами» и 42-летним испанским специалистом будет действовать до завершения сезона 2026/27. Действующий договор между сторонами рассчитан лишь до завершения нынешней кампании.

На данный момент «Арсенал» занимает 4-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, набрав 7 очков в 3 матчах чемпионата.

По теме:
Испытательный срок. Жена звезды АПЛ вернулась к нему после измены
Не Гвардиола или Симеоне. Назван самый высокооплачиваемый тренер в мире
Куртуа отреагировал на продление контракта Лунина с Реалом
Микель Артета Арсенал Лондон продление контракта Дэвид Орнштейн Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Дмитро Вербинський Источник: The Athletic
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бывший тренер Украины U-21 рассказал, какая работу ждет Реброва впереди
Футбол | 12 сентября 2024, 09:37 1
Бывший тренер Украины U-21 рассказал, какая работу ждет Реброва впереди
Бывший тренер Украины U-21 рассказал, какая работу ждет Реброва впереди

Сергей Ковалец – о ближайших задачах тренерского штаба национальной команды

Игрок S1mple: «Защитники отечества выписывают какую-то ху**ю»
Киберспорт | 12 сентября 2024, 09:01 6
Игрок S1mple: «Защитники отечества выписывают какую-то ху**ю»
Игрок S1mple: «Защитники отечества выписывают какую-то ху**ю»

Александр Костылев впервые прокомментировал свое участие в шоу-матче с россиянами

Караван лает, Ребров идет
Футбол | 11.09.2024, 12:08
Караван лает, Ребров идет
Караван лает, Ребров идет
Перес возмущен поступком звезды. Реал может продать его за рекордные деньги
Футбол | 11.09.2024, 20:15
Перес возмущен поступком звезды. Реал может продать его за рекордные деньги
Перес возмущен поступком звезды. Реал может продать его за рекордные деньги
Конец саги. Лунин подписал новый долгосрочный контракт с Реалом
Футбол | 11.09.2024, 17:55
Конец саги. Лунин подписал новый долгосрочный контракт с Реалом
Конец саги. Лунин подписал новый долгосрочный контракт с Реалом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Он точно его нокаутирует». Амир Хан назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он точно его нокаутирует». Амир Хан назвал победителя реванша Усик – Фьюри
10.09.2024, 10:07 1
Бокс
Кварцяный оценил шансы сборной Украины в следующем матче с Грузией
Кварцяный оценил шансы сборной Украины в следующем матче с Грузией
11.09.2024, 19:37 1
Футбол
Экс-арбитр ФИФА оценил справедливость пенальти в ворота сборной Украины
Экс-арбитр ФИФА оценил справедливость пенальти в ворота сборной Украины
11.09.2024, 13:35 19
Футбол
«Он его нокаутирует». Чисора дал прогноз на бой Усика и Фьюри
«Он его нокаутирует». Чисора дал прогноз на бой Усика и Фьюри
10.09.2024, 18:20
Бокс
Ребров не стал отвечать на последний вопрос журналиста после провала
Ребров не стал отвечать на последний вопрос журналиста после провала
11.09.2024, 03:29 4
Футбол
Заслуженное признание? Назван Лев матча сборной Украины с Чехией в ЛН
Заслуженное признание? Назван Лев матча сборной Украины с Чехией в ЛН
11.09.2024, 00:04 6
Футбол
Чисора назвал именитого боксера, который сможет нокаутировать Усика и Фьюри
Чисора назвал именитого боксера, который сможет нокаутировать Усика и Фьюри
11.09.2024, 07:13 3
Бокс
Показали, как нужно с ними играть. Грузия обыграла Албанию на чужом поле
Показали, как нужно с ними играть. Грузия обыграла Албанию на чужом поле
11.09.2024, 00:01 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем