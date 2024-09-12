Артета продлит контракт с Арсеналом
Испанский специалист получил трехлетнее соглашение
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета согласовал условия нового контракта с клубом, сообщает авторитетный британский журналист Дэвид Орнштейн.
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По информации источника, новое соглашение между «канонирами» и 42-летним испанским специалистом будет действовать до завершения сезона 2026/27. Действующий договор между сторонами рассчитан лишь до завершения нынешней кампании.
На данный момент «Арсенал» занимает 4-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, набрав 7 очков в 3 матчах чемпионата.
🚨 EXCLUSIVE: Mikel Arteta agrees new three-year contract as Arsenal manager. 42yo Spaniard was into final 12 months of previous deal but any uncertainty now removed - fresh terms run until 2027. Huge boost for #AFC before north London derby @TheAthleticFC https://t.co/DbLHtFQpEx— David Ornstein (@David_Ornstein) September 12, 2024
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