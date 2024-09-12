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Премьер-лига
Левый Берег
15.09.2024 15:30 - : -
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
12 сентября 2024, 10:05 |
40
0

Левый Берег – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

15 сентября в 15:30 состоится матч 6-го тура УПЛ

12 сентября 2024, 10:05 |
40
0
Левый Берег – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В воскресенье, 15 сентября, в 15:30 состоится матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Левый Берег» и «Кривбасс».

Команды встретятся на стадионе «Левый Берег» в Киевской области.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Игорь Пасхал из Херсона.

Левый Берег – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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