Левый Берег – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
15 сентября в 15:30 состоится матч 6-го тура УПЛ
В воскресенье, 15 сентября, в 15:30 состоится матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Левый Берег» и «Кривбасс».
Команды встретятся на стадионе «Левый Берег» в Киевской области.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Игорь Пасхал из Херсона.
Левый Берег – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)
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