Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Знаменитый экс-вратарь Реала и ПСЖ может перейти в клуб из Бразилии
Бразилия
12 сентября 2024, 10:58 |
745
0

Знаменитый экс-вратарь Реала и ПСЖ может перейти в клуб из Бразилии

Кейлор Навас был предложен «Гремио»

12 сентября 2024, 10:58 |
745
0
Знаменитый экс-вратарь Реала и ПСЖ может перейти в клуб из Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Кейлор Навас

Костариканского вратаря Кейлора Наваса предложили подписать бразильскому «Гремио», сообщает издание CNN.

По информации источника, в клубе на данный момент обдумывают возможный трансфер 37-летнего футболиста.

Отмечается, что в случае одобрения кандидатуры игрока, руководство «Гремио» будет иметь время до 20 сентября, чтобы успеть зарегистрировать Кейлора.

В сезоне 2023/24 Кейлор Навас провел 6 матчей за «ПСЖ» и покинул клуб на правах свободного агента после завершения кампании.

Ранее сообщалось, что Кейлором Навасом интересовалась «Монца».

По теме:
Реал присмотрел себе новую звезду. Лунин получит топ-партнера?
Зинченко может уйти из Арсенала. Его планируют обменять в топ-клуб Италии
Известна цель Манчестер Сити на зимнее трансферное окно
Кейлор Навас трансферы чемпионат Бразилии по футболу свободный агент
Дмитро Вербинський Источник: CNN
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назван главный недостаток сборной Украины в матче с Чехией
Футбол | 12 сентября 2024, 10:12 1
Назван главный недостаток сборной Украины в матче с Чехией
Назван главный недостаток сборной Украины в матче с Чехией

Сергей Ковалец – о поединок 2-го тура Лиги наций

Золото Олимпиады или мировой рекорд? Магучих сделала выбор
Другие виды | 11 сентября 2024, 20:53 3
Золото Олимпиады или мировой рекорд? Магучих сделала выбор
Золото Олимпиады или мировой рекорд? Магучих сделала выбор

Для Ярославы золото ОИ-2024 важнее

Известно, какая клаусула будет прописана в новом контракте Лунина с Реалом
Футбол | 11.09.2024, 19:51
Известно, какая клаусула будет прописана в новом контракте Лунина с Реалом
Известно, какая клаусула будет прописана в новом контракте Лунина с Реалом
Караван лает, Ребров идет
Футбол | 11.09.2024, 12:08
Караван лает, Ребров идет
Караван лает, Ребров идет
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Карпаты
Футбол | 12.09.2024, 07:30
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Карпаты
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Карпаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Он точно его нокаутирует». Амир Хан назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он точно его нокаутирует». Амир Хан назвал победителя реванша Усик – Фьюри
10.09.2024, 10:07 1
Бокс
«Он его нокаутирует». Чисора дал прогноз на бой Усика и Фьюри
«Он его нокаутирует». Чисора дал прогноз на бой Усика и Фьюри
10.09.2024, 18:20
Бокс
Ребров пояснил, почему сборная Украины потерпела поражение в матче с Чехией
Ребров пояснил, почему сборная Украины потерпела поражение в матче с Чехией
11.09.2024, 00:40 28
Футбол
Чехия – Украина – 3:2. Очередное фиаско в Праге. Видео голов и обзор матча
Чехия – Украина – 3:2. Очередное фиаско в Праге. Видео голов и обзор матча
11.09.2024, 00:21
Футбол
Показали, как нужно с ними играть. Грузия обыграла Албанию на чужом поле
Показали, как нужно с ними играть. Грузия обыграла Албанию на чужом поле
11.09.2024, 00:01 16
Футбол
Заслуженное признание? Назван Лев матча сборной Украины с Чехией в ЛН
Заслуженное признание? Назван Лев матча сборной Украины с Чехией в ЛН
11.09.2024, 00:04 6
Футбол
ВИДЕО. Как Мудрик исполнил бисиклету в матче Чехия – Украина
ВИДЕО. Как Мудрик исполнил бисиклету в матче Чехия – Украина
10.09.2024, 23:05 9
Футбол
Ребров не стал отвечать на последний вопрос журналиста после провала
Ребров не стал отвечать на последний вопрос журналиста после провала
11.09.2024, 03:29 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем