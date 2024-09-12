Знаменитый экс-вратарь Реала и ПСЖ может перейти в клуб из Бразилии
Кейлор Навас был предложен «Гремио»
Костариканского вратаря Кейлора Наваса предложили подписать бразильскому «Гремио», сообщает издание CNN.
По информации источника, в клубе на данный момент обдумывают возможный трансфер 37-летнего футболиста.
Отмечается, что в случае одобрения кандидатуры игрока, руководство «Гремио» будет иметь время до 20 сентября, чтобы успеть зарегистрировать Кейлора.
В сезоне 2023/24 Кейлор Навас провел 6 матчей за «ПСЖ» и покинул клуб на правах свободного агента после завершения кампании.
Ранее сообщалось, что Кейлором Навасом интересовалась «Монца».
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