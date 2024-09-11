Увольнения Реброва не будет. Шевченко оценил провал сборной Украины
В УАФ полностью доверяют Сергею Реброву
Президент УАФ Андрей Шевченко оценил выход молодежной сборной Украины в финальную часть Евро-2025, а также заявил, что тренер сборной Украины Сергей Ребров сохраняет полную поддержку после двух поражений в стартовых турах Лиги наций.
Наставник совмещает должность с постом вице-президента УАФ.
«Хочу поздравить молодежную сборную Украины (U-21) с выходом на чемпионат Европы. Команда Уная Мельгосы показывает очень хороший результат в группе, выиграв все матчи».
«Благодарю Сергея Реброва, под руководством которого мы видим прогресс в работе и результатах всей вертикали сборных».
«Впереди у нас, кроме молодежного Евро – чемпионат мира (U-20), куда пробилась команда Дмитрия Михайленко. Вместе с выходом на Евро взрослой сборной мы имеем комплексный успех в работе тренерской команды, которая сейчас работает с нашими сборными. Поэтому мы видим перспективы в выбранном векторе работы и полностью доверяем Сергею Реброву. У него есть полный карт-бланш для воплощения идей и экспериментов».
«Неудачные результаты на старте Лиги наций не изменят нашу стратегию. Задача УАФ – содействовать выполнению глобальной цели – выходу национальной сборной на чемпионат мира. Мы только на старте двухлетнего цикла и оцениваем работу сборных комплексно. Впереди у Сергея Реброва и его команды много работы, и мы продолжаем его поддерживать», – сказал Шевченко.
Сборная Украины в первом туре Лиги наций уступила Албании 1:2, а во втором проиграла Чехии 2:3. Следующий этап турнира пройдет в октябре, когда команда сыграет против Грузии и Чехии.
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Вони йоб нуті👌
Це просто п.здець!
Вони ще мають нахабство успіхи молодіжки Реброву приписувати!
Крім як черговий плювок нам усім в обличчя, я це назвати не можу!
Риторика дуже схожа, доречі.
І контекст.