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  4. Увольнения Реброва не будет. Шевченко оценил провал сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
11 сентября 2024, 16:23 | Обновлено 11 сентября 2024, 16:26
3481
28

Увольнения Реброва не будет. Шевченко оценил провал сборной Украины

В УАФ полностью доверяют Сергею Реброву

11 сентября 2024, 16:23 | Обновлено 11 сентября 2024, 16:26
3481
28
Увольнения Реброва не будет. Шевченко оценил провал сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Президент УАФ Андрей Шевченко оценил выход молодежной сборной Украины в финальную часть Евро-2025, а также заявил, что тренер сборной Украины Сергей Ребров сохраняет полную поддержку после двух поражений в стартовых турах Лиги наций.

Наставник совмещает должность с постом вице-президента УАФ.

«Хочу поздравить молодежную сборную Украины (U-21) с выходом на чемпионат Европы. Команда Уная Мельгосы показывает очень хороший результат в группе, выиграв все матчи».

«Благодарю Сергея Реброва, под руководством которого мы видим прогресс в работе и результатах всей вертикали сборных».

«Впереди у нас, кроме молодежного Евро – чемпионат мира (U-20), куда пробилась команда Дмитрия Михайленко. Вместе с выходом на Евро взрослой сборной мы имеем комплексный успех в работе тренерской команды, которая сейчас работает с нашими сборными. Поэтому мы видим перспективы в выбранном векторе работы и полностью доверяем Сергею Реброву. У него есть полный карт-бланш для воплощения идей и экспериментов».

«Неудачные результаты на старте Лиги наций не изменят нашу стратегию. Задача УАФ – содействовать выполнению глобальной цели – выходу национальной сборной на чемпионат мира. Мы только на старте двухлетнего цикла и оцениваем работу сборных комплексно. Впереди у Сергея Реброва и его команды много работы, и мы продолжаем его поддерживать», – сказал Шевченко.

Сборная Украины в первом туре Лиги наций уступила Албании 1:2, а во втором проиграла Чехии 2:3. Следующий этап турнира пройдет в октябре, когда команда сыграет против Грузии и Чехии.

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Андрей Шевченко Сергей Ребров сборная Украины по футболу Украинская ассоциация футбола Лига наций
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 29
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Remark
"Вдячний Сергію Реброву, під керівництвом якого ми бачимо прогрес у роботі".
Вони йоб нуті👌
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+14
Показать Скрыть 1 ответ
SHN
Тьфу на вас,сказал Шева болельщикам
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+13
Андрій Лупак
Що для розумного провал, для Шевченка - прогрес.
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+12
adidas777
«Вдячний Сергію Реброву, під керівництвом якого ми бачимо прогрес у роботі та результатах усієї вертикалі збірних». 
 Це просто п.здець!
Вони ще мають нахабство успіхи молодіжки Реброву приписувати!
Крім як черговий плювок нам усім в обличчя, я це назвати не можу!
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+9
Ihor58
"Вдячний Сергію Реброву, під керівництвом якого бачимо прогрес...". Мабуть, в даному випадку про Андрія Шевченка можна сказати те, що говорили про нього гострі на язик українці (цього в нас не віднімеш), коли він свого часу   приєднався до передвиборчого проєкту Н.Королевської "Вперед, Україно". А саме: "Відомий форвард погано зіграв головою". 
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+8
Dikcher
Хто б сумнівався 
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+6
Лига
Ну от этого дурика (как футболист был очень хороший и талантливый), другого не чего не ожидал, защитил кента закадычного своего, нужно ещё зермачку выступить на зелемарафоне поблагодарить и героя дать Серёже
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+6
KOT
ми справді в різних світах з цими "людьми" живемо, там де для нас фіаско для них крок вперед 
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+4
suforza1921
Біба і Боба. Нічого, після провального відбору на ЧС (а з цим недотренером іншого результату не буде) обох випруть зі своїх посад. І на цьому буде крапка для Ш. як фукнкціонера, а для Р. як тренера. Бо ніхто з такими довбо... більше ніколи не захоче мати справу. Шкода тільки, що ми знову втратимо цілих три роки, золотий час, коли це покоління футболістів могло реально показати результат.
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+4
Показать Скрыть 7 ответов
Nikos
Шевченко ще з часів "Королевської" не зрозумів що його імям просто користуються для власних інтересів темні "ГЕНЕРАЛИ" українського футболу, а щодо Реброва то він просто заблукав або переоцінив свої можливості, як на мене потрібна шокова терапія як у волейболі і все буде гаразд благо молоді вистачає.
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+3
Mamay
Відомий форвард погано зіграв головою!!!
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+2
COBA
А коли дійде. В дивізіоні С чи D?
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+2
Болела
В Україні зараз правильно говорити: «це ефективний менеджер нашої команди».
Риторика дуже схожа, доречі.
І контекст.
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+2
Віталій Ткачук
Специфіка роботи тренера збірної і клубу дуже відрізняється. В клубі ти постійно на контакті з гравцями, в збірній за днів десять треба зліпити команду з різношерстної маси, довести своє бачення і т.д. В Реброва не виходить. Не кожен клубний тренер зможе тренувати збірну, і навпаки.
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+1
Walle
Мафія
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+1
maks_krot
Нет у них не совести на чести!!!
Ответить
0
bars1965
Реброва та Шевченка у відставку!!!!!!!!!
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0
Saar
Там грузини не за горами....Цікаво, Ребров вже вивчив слова, які говоритиме після матчу!?
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0
McLay
Тепер їх обох не відірвати від ''корита''! Еееееееее на .уй!
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0
DK1961
Ни один нормальный иностранный тренер сейчас сюда не придет. А украинскими специалистами будет по прежнему вертеть крутить лохметов через своих содержанок в УАФ.
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-13
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