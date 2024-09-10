«Не Роналду». В Реале удивлены поведением Мбаппе
Игроки не думали, что с Килианом будет так просто
Известное издание The Athletic выяснило, как в «Реале» приняли звездного новичка Килиана Мбаппе, который перебрался в команду минувшим летом.
Сообщается, что некоторые игроки ожидали от француза заносчивого поведения в стиле легенды клуба Криштиану Роналду.
«Я думал, что у Мбаппе будет большое эго, самомнение, но ничего подобного. У нас был Криштиану Роналду, игрок со статусом глобальной суперзвезды, но характер Килиана совсем другой».
«От игроков слышал, что Мбаппе – абсолютно нормальный парень, не высокомерный или что-то такое, что для многих стало новостью и было удивительно», – сказал источник издания в составе мадридцев.
Килиан в нынешнем сезоне успел забить три гола в пяти матчах.
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