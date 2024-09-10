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  4. «Не Роналду». В Реале удивлены поведением Мбаппе
Испания
10 сентября 2024, 17:28 |
3106
1

«Не Роналду». В Реале удивлены поведением Мбаппе

Игроки не думали, что с Килианом будет так просто

10 сентября 2024, 17:28 |
3106
1
«Не Роналду». В Реале удивлены поведением Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Известное издание The Athletic выяснило, как в «Реале» приняли звездного новичка Килиана Мбаппе, который перебрался в команду минувшим летом.

Сообщается, что некоторые игроки ожидали от француза заносчивого поведения в стиле легенды клуба Криштиану Роналду.

«Я думал, что у Мбаппе будет большое эго, самомнение, но ничего подобного. У нас был Криштиану Роналду, игрок со статусом глобальной суперзвезды, но характер Килиана совсем другой».

«От игроков слышал, что Мбаппе – абсолютно нормальный парень, не высокомерный или что-то такое, что для многих стало новостью и было удивительно», – сказал источник издания в составе мадридцев.

Килиан в нынешнем сезоне успел забить три гола в пяти матчах.

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Иван Зинченко Источник: The Athletic
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Комментарии 1
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Андрей Кан
По перше, Мбаппе до Роналду, як до місяця. А по друге, яка може бути зарозумілість у Мбаппе, якщо всі гравці Реала мають більше титулів чим Мбаппе. Зізнайтесь, ви ці новини сам вигадуєте?
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