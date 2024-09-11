Куртуа отреагировал на продление контракта Лунина с Реалом

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин подписал новый контракт с королевским клубом. Новое соглашение 25-летнего футболиста со «сливочными» будет действовать еще на протяжении 4 сезонов. Срок действия прошлого договора истекал уже летом 2025 года.

На новость о продлении соглашения Лунина с «Реалом» отреагировал бельгийский вратарь «галактикос» Тибо Курута.

«Лунин отличный партнер и отличный вратарь», – отреагировал Куртуа на продление Лунина.

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.