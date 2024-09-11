Экс-арбитр ФИФА оценил справедливость пенальти в ворота сборной Украины
Мирослав Ступар считает, что рефери принял правильное решение
Эксарбитр ФИФА Мирослав Ступар оценил действия арбитра Джо Битона в матче 2-го тура Лиги наций между национальными сборными Чехии и Украины (3:2).
– Мирослав Иванович, что скажете насчет пенальти в ворота сборной Украины?
– Рука была не в естественном положении, она оказалась поднятой выше плеча и увеличила объем тела. Все думали, что VAR обратил внимание на другой эпизод, где Мудрик ударил соперника, который выходил из штрафной площадки, ногой по бедру. В целом арбитр своей работой понравился, давал играть, чувствуется, что футбол он понимает. Считаю, назначение 11-метрового удара – решение правильное.
– Но если вернуться ко второму моменту, похоже, нарушение было в штрафной, тогда там – пенальти.
– Да, контакт был, и этот эпизод также рассматривал бы VAR.
– А если бы VAR в первом тайме обратил внимание на умышленный удар локтем в живот соперника со стороны Ваната, то...
– Можно сказать, в этом эпизоде отнеслись к нам лояльно, не обратив на этот момент внимание.
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