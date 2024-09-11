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Лига наций
11 сентября 2024, 13:35 |
4854
2

Экс-арбитр ФИФА оценил справедливость пенальти в ворота сборной Украины

Мирослав Ступар считает, что рефери принял правильное решение

11 сентября 2024, 13:35 |
4854
2
Экс-арбитр ФИФА оценил справедливость пенальти в ворота сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

Эксарбитр ФИФА Мирослав Ступар оценил действия арбитра Джо Битона в матче 2-го тура Лиги наций между национальными сборными Чехии и Украины (3:2).

– Мирослав Иванович, что скажете насчет пенальти в ворота сборной Украины?

– Рука была не в естественном положении, она оказалась поднятой выше плеча и увеличила объем тела. Все думали, что VAR обратил внимание на другой эпизод, где Мудрик ударил соперника, который выходил из штрафной площадки, ногой по бедру. В целом арбитр своей работой понравился, давал играть, чувствуется, что футбол он понимает. Считаю, назначение 11-метрового удара – решение правильное.

– Но если вернуться ко второму моменту, похоже, нарушение было в штрафной, тогда там – пенальти.

– Да, контакт был, и этот эпизод также рассматривал бы VAR.

– А если бы VAR в первом тайме обратил внимание на умышленный удар локтем в живот соперника со стороны Ваната, то...

– Можно сказать, в этом эпизоде отнеслись к нам лояльно, не обратив на этот момент внимание.

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Дмитро Вербинський Источник: UA-Football
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Комментарии 2
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Xvalenok03
Ситуация когда есть повод.
Все на усмотрение судьи. 
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0
Gargantua81
рука была поднята, но была ли сама рука?  мяч то упал на плечевой сустав. Плечом даже голы забивают.
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0
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